Giorgio Napolitano, addio a 98 anni al Presidente della Repubblica dei record ‘incoronato’ Re

Il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è morto alle 19:45 di venerdì 22 settembre all’età di 98 anni. L’ex Capo dello Stato era malato da tempo ma nelle ultime ore le sue condizioni si erano aggravate, facendo presagire il peggio. In Senato bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

È stato l’uomo delle riforme a tutti i costi, napoletano di gran classe, elegante e ‘pignolo’, come egli stesso si è definito. É stato il primo nella storia della Repubblica ad essere presidente due volte: rieletto al Quirinale nel 2013 dopo la prima volta del 2006. Attento ad ogni dettaglio, lavoratore instancabile, profondo conoscitore della vita parlamentare e delle dinamiche politiche dell’intera storia repubblicana.

Sempre accompagnato con discrezione dalla moglie Clio, ha iniziato il primo settennato, nel 2006, gioendo per la vittoria dell’Italia ai mondiali di calcio di Berlino e ha concluso i quasi due anni del secondo mandato con qualche rimpianto per non essere riuscito a vedere del tutto quei cambiamenti istituzionali per i quali tanto si è speso. Ma soprattutto ‘re Giorgio’ ha dovuto affrontare quello che in molti hanno definito il periodo più buio degli ultimi 50 anni, navigando a vista tra gli scogli di una durissima crisi economica.

La gioia per il trionfo ai Mondiali 2006, la grave crisi e gli ultimi anni senza rinunciare al barbiere di fiducia

Pranzi e cene a base di pesce. Una vita trascorsa nello storico quartiere romano Rione Monti, dove è tornato quando ha lasciato le stanze del Quirinale. Nei suoi ultimi anni l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano si è concesso poche uscite e sempre in compagnia della moglie Clio Bittoni. Senza però mai rinunciare al barbiere di fiducia.

Il ricordo degli ultimi anni dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano è impresso nella memoria di molti degli abitanti del centro di Roma. Qui, da Piazza del Quirinale al Rione Monti, l’ex Capo dello Stato è cresciuto e ha trascorso l’ultima fase della sua vita.

Nella sua Napoli al Caffè Gambrinus, Alfredo Forgione pizzaiolo di fiducia

Amava tornare nella sua Napoli e un caffè al Gambrinus era tappa irrinunciabile. Per la pizza Napolitano si rivolgeva ad Alfredo Forgione. Quando si era diffusa la notizia del suo stato precario di salute numerosi haters si erano scagliati contro il presidente emerito suscitando rabbia e sdegno bipartisan.