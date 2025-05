Addio a Nino Marazzita, l’avvocato dei casi impossibili: da Pacciani a Forum

Morto Nina Marazzita

Una carriera lunga sessant’anni tra aule di tribunale e microfoni

Si è spento all’età di 87 anni Nino Marazzita, avvocato, giornalista e scrittore tra i più noti del panorama italiano. Era nato a Palmi, in Calabria, il 2 aprile 1938. A darne l’annuncio è stato il figlio Giuseppe con un toccante post sui social: “Oggi mio padre ha combattuto con la grinta di sempre l’ultima battaglia, quella che nessuno può vincere”.

I processi celebri e l’umanità di un grande penalista

Dal 1965 in toga, Marazzita è stato protagonista di alcuni dei processi più controversi della storia giudiziaria italiana. Fu difensore di Pietro Pacciani in appello, rappresentante della famiglia Bianchi per la morte di Milena in Tunisia, avvocato di parte civile per l’omicidio di Pasolini, e legale di Eleonora Moro nel caso Aldo Moro.

Tra cronaca e giustizia: una voce anche nei media

Come giornalista, ha diretto la rivista giuridica L’Eloquenza e partecipato a diversi programmi radio e TV. Su Radiouno condusse Uno studio per voi, rispondendo in diretta ai quesiti legali degli ascoltatori. Collaborò anche con Detective & Crime e Polizia e Democrazia.

Forum, Rai, libri e divulgazione

Dal 2013 al 2019 fu ospite fisso del cast giuridico di Forum e Lo sportello di Forum. La sua ultima opera, scritta con Matilde Amorosi, è L’avvocato dei diavoli (Rizzoli, 2006): una testimonianza unica su 40 anni di crimini italiani. Uomo di profonda cultura e umanità, lascia un vuoto importante nella giustizia e nell’informazione.