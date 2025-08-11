Notizie Audaci

Canale 5 chiude Pomeriggio Cinque: Gianluigi Nuzzi debutta con Dentro la Notizia

Pubblicato: 11 Ago, 2025 - ore: 18:05
Perché Pomeriggio Cinque chiude dopo anni di onorato servizio

Da settembre il pomeriggio di Canale 5 sarà… Dentro la Notizia. La notizia è ufficiale: l’era di Pomeriggio Cinque è finita. Il talk, dopo anni da protagonista con Barbara d’Urso alla conduzione , non è riuscito a reggere la concorrenza di La Vita in Diretta condotto da Alberto Matano. Piersilvio Berlusconi aveva provato a dare una scossa al programma con il cambio di conduzione. Il passaggio di testimone alla giornalista Myrta Merlino, avvenuto due anni fa non ha prodotto l’atteso cambio di passo, e i dati di ascolto hanno spinto l’azienda a voltare pagina.

Chi è Gianluigi Nuzzi, il nuovo volto del pomeriggio di Canale 5

Giornalista d’inchiesta e conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi è una figura già ben nota al pubblico di Mediaset. Con all’attivo libri di successo e anni di televisione investigativa, Nuzzi è stato scelto per dare un taglio più incisivo all’informazione pomeridiana. Dovrebbe restare nella seconda parte un breve spazio dedicato allo spettacolo e al gossip con il conduttore che dovrebbe essere affiancato da opinionisti esperti del settore.

Cosa vedremo in “Dentro la Notizia”

Il nuovo format e l’approccio editoriale

Dentro la Notizia andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 17:00 e proporrà approfondimenti su attualità, cronaca, politica e costume. «Entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti giorno per giorno — spiega Nuzzi — come un mosaico, dove ogni pezzo deve combaciare per arrivare alla verità».

Il programma si propone di dare voce alle storie che compongono il mosaico sociale italiano, offrendo spazio a inchieste, testimonianze e collegamenti in diretta.

Un titolo con storia nella tv Mediaset

Il nome Dentro la Notizia non è nuovo ai telespettatori di Mediaset: fu già utilizzato per la prima parte di Domenica Cinque nella stagione 2011/2012, condotta da Claudio Brachino e Federica Panicucci, e in seguito per un approfondimento estivo in seconda serata su Rete 4. Ora, il titolo torna in una veste completamente rinnovata, con un’impronta giornalistica più marcata.

Quando debutta e cosa aspettarsi

Il debutto di Dentro la Notizia è fissato per lunedì 1° settembre. Il nuovo talk segna la scommessa di Canale 5 di riportare in primo piano l’informazione pomeridiana, puntando su un linguaggio diretto, scenografie inedite e un conduttore capace di fondere cronaca e racconto.

La sfida sarà impegnativa: conquistare il pubblico già abituato alla narrazione calda e popolare di Pomeriggio Cinque e, al tempo stesso, insidiare il primato consolidato di Rai 1 nella fascia oraria.

