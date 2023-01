Ken Block, il pilota dalle spericolate evoluzioni di Gymkhana muore in un incidente in motoslitta

Ken Block è morto in un incidente in motoslitta nello Utah all’età di 55 anni. Il campione di motorsport americano e star di YouTube è deceduto mentre guidava una motoslitta su un ripido pendio nella contea di Wasatch, nello Utah, quando il veicolo si è ribaltato e l’ha travolto.

L’incidente mortale mentre guidava la nuova motoslitta su un pendio ripido dello Utah

Secondo la ricostruzione della polizia locale stava guidando su un pendio molto ripido quando il mezzo si è ribaltato finendogli addosso. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, in passato aveva già avuto brutti incidenti ma se l’era sempre cavata. Lo scorso 23 dicembre sul suo profilo Instagram Block aveva postato diverse foto di acrobazie in Idaho su una nuova e più potente motoslitta manifestando il suo entusiasmo. “Un fantastico primo giorno. Impennate, curve profonde nella neve fresca e tanto da approfondire ancora su questa nuova slitta”.

Pilota di rally dal 2005, Block è stato Rookie of the Year di Rally America nella sua prima stagione e ha continuato a vincere medaglie di rallycross agli X Games e il podio al World Rallycross Championship. Ha anche gareggiato in altri sport d’azione, tra cui motocross, skateboard e snowboard. Dopo le corse si era reinventato con le performance spericolate realizzate per il suo canale YouTube.

Il pilota di rally spopolava su YouTube con la serie dei video Gymkhana

La sua serie di video “Gymkhana” gli è valsa quasi due milioni di abbonati. È apparso due volte nel programma Top Gear della BBC e in quattro videogiochi di corse EA Sports. L’ex campione del mondo di Formula 1 britannico Jenson Button che lo ha definito “un talento che ha fatto così tanto per il nostro sport”. Ken Block lascia sua moglie, Lucy, e tre figli.