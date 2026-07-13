Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Morde il marito durante un momento intimo per vendicarsi: condannata, choc a Mosca

DiRedazione

Pubblicato: 13 Lug, 2026 - ore: 22:40 #Napoli, #Porta Nolana
La confessione choc della 39enne russaLa confessione choc della 39enne russa

Il verdetto, cinque anni di reclusione per la 39enne

Una cena insieme, una serata apparentemente tranquilla e poi una vendetta che, secondo l’accusa, sarebbe stata preparata con largo anticipo. È la vicenda che arriva dalla Russia, dove una donna di 39 anni è stata condannata a cinque anni di reclusione in una colonia penale femminile dopo aver aggredito il marito al culmine di una violenta crisi di gelosia.

Secondo quanto ricostruito nel processo, tutto sarebbe iniziato quando la donna avrebbe trovato sul cellulare del marito, 41 anni, un messaggio inviato da un’altra donna. Nel testo veniva descritto un sogno a sfondo erotico e la moglie lo avrebbe interpretato come la prova di una relazione extraconiugale.

La vendetta dopo la scoperta del messaggio

Gli investigatori ritengono che, dopo quella scoperta, la donna abbia iniziato a pianificare la sua vendetta.

Secondo quanto riferito dall’agenzia russa Baza, durante il dibattimento è emerso un particolare che gli inquirenti considerano indicativo della premeditazione: la donna avrebbe perfino limato i denti nei giorni precedenti all’aggressione.

La sera dei fatti avrebbe preparato la cena, trascorso del tempo con il marito e, successivamente, lo avrebbe aggredito ai genitali durante un momento di intimità.

Il racconto del medico e il disperato tentativo di salvarlo

A ricostruire quanto accaduto è stato anche il medico Artur Valvachev, che ha spiegato come l’uomo, dopo aver perso conoscenza per lo shock, sia riuscito a chiamare i soccorsi.

I sanitari hanno tentato un intervento chirurgico per ricostruire le gravissime lesioni riportate, ma il risultato non è stato quello sperato.

Secondo il medico, oggi l’uomo continua a convivere con pesanti conseguenze fisiche e, per recuperare almeno in parte la funzionalità compromessa, potrebbe rendersi necessario un impianto protesico.

Il marito ha sempre negato il tradimento

Nel corso del procedimento il quarantunenne ha ribadito di non aver mai tradito la moglie, sostenendo che quel messaggio non dimostrasse alcuna relazione.

La donna, invece, ha ammesso le proprie responsabilità e il tribunale l’ha condannata a cinque anni di detenzione.

La coppia ha un figlio di sette anni che, secondo quanto riportano i media locali, oggi vive con il padre.

Le indagini e la sentenza

Gli inquirenti hanno sostenuto che l’aggressione fosse stata accuratamente pianificata e che non si sia trattato di un gesto d’impulso.

Dopo il processo è arrivata la condanna definitiva a cinque anni di carcere in una colonia penale femminile russa.

Secondo alcune fonti locali, la donna avrebbe sviluppato problemi dentali durante la detenzione, particolare sul quale l’ex marito, dal quale oggi è separata, avrebbe commentato parlando di una sorta di “karma”.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Omicidio Pamela Genini, il video degli ultimi istanti: «Glovo, secondo piano», poi le urla. L’ex impassibile in aula

Lug 13, 2026 Redazione
Attualità

Piacenza, Aurora Tila uccisa a 13 anni: l’ex fidanzato confessa in appello, «L’ho gettata io dal balcone»

Lug 13, 2026 Redazione
Attualità

Brasile, porta via una neonata con la scusa degli esami e la nasconde in una borsa: la zia la segue e scopre tutto in bagno

Lug 13, 2026 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Morde il marito durante un momento intimo per vendicarsi: condannata, choc a Mosca

Attualità

Omicidio Pamela Genini, il video degli ultimi istanti: «Glovo, secondo piano», poi le urla. L’ex impassibile in aula

Gossip e TV

Temptation Island, arrivano i primi verdetti: una coppia si dice addio, un’altra fa saltare il falò

Attualità

Piacenza, Aurora Tila uccisa a 13 anni: l’ex fidanzato confessa in appello, «L’ho gettata io dal balcone»

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© Notizie Audaci. All Rights Reserved.