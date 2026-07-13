Temptation Island, arrivano i primi verdetti: una coppia si dice addio, un’altra fa saltare il falò

I primi verdetti cambiano il destino delle coppie
Il viaggio nei sentimenti entra nella fase più delicata e le prime decisioni sono destinate a cambiare il volto di Temptation Island. Le anticipazioni della nuova puntata parlano di verdetti importanti, tra relazioni che arrivano al capolinea e confronti che non andranno come previsto.
Al centro dell’attenzione c’è soprattutto la coppia formata da Alessandra Ciociola e Rosario Monetti, protagonista di una delle vicende più discusse di questa edizione.
Alessandra chiude con Rosario dopo il confronto con Giada
Il falò tra Alessandra e Rosario sarà inevitabilmente segnato dalla presenza della tentatrice Giada Alessandrini, finita al centro delle polemiche nelle ultime ore.
Secondo le anticipazioni riportate da Dagospia, Alessandra cercherà di capire se tra il fidanzato e la single ci sia stato davvero un tradimento anche fuori dal programma. Per farlo arriverà perfino a controllare il cellulare di Giada.
Dal confronto emergerà che Rosario avrebbe fatto delle avances alla tentatrice senza però arrivare a una vera relazione. Un chiarimento che, però, non cambierà il finale della storia: Alessandra deciderà di mettere definitivamente fine al loro rapporto, chiudendo una relazione durata due anni e otto mesi.
Cristian resta senza confronto
Non sarà l’unico verdetto della serata.
Dopo aver visto la crescente complicità tra Soraya Sabetta e il single Dimitri, Cristian Mascolino deciderà di chiedere un falò di confronto anticipato.
La sua richiesta, però, resterà senza risposta: Soraya sceglierà infatti di non presentarsi, lasciando il fidanzato senza il confronto che aveva chiesto e alimentando ulteriormente la crisi della coppia.
Giovanni perde la pazienza
Momenti di forte tensione anche tra Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi.
La vicinanza della ragazza al tentatore Lory continuerà infatti a creare attriti nel villaggio. Giovanni chiederà ancora una volta di poterla incontrare, ma la situazione degenererà fino a una reazione di rabbia che attirerà l’attenzione degli altri protagonisti.
Due nuove coppie entrano nel vivo del viaggio
La puntata segnerà anche l’ingresso nel vivo dell’esperienza per Danilo D’Angelo e Francesca Coppola, insieme da quattro anni ma alle prese con una fiducia ormai incrinata.
Spazio anche ad Andrea Petraroli e Iris De Lorenzis, che metteranno alla prova il loro rapporto dopo una serie di messaggi social che hanno fatto vacillare la serenità della coppia.
Con i primi verdetti ormai arrivati, Temptation Island entra così nella fase più attesa del reality, quella in cui ogni decisione può cambiare definitivamente il destino delle coppie rimaste in gioco.