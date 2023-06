Nael ucciso a 17 anni per non aver rispettato l’alt: banlieu parigine in fiamme, l’annuncio della madre (VIDEO)

Ucciso a 17 anni dal un poliziotto che non ha esitato a puntare la pistola e sparare. L’agente gli aveva intimato l’alt ma il franco algerino Nael M. stava ripartendo con la Mercedes presa a noleggio. “Ti sparo in testa” – gli ha gridato ed il colpo è partito ed ha raggiunto il giovane al cuore. Con la vettura ha fatto pochi metri prima do schiantarsi contro un palo a Nanterre, periferia ovest di Parigi, nella giornata di martedì 27 giugno.

Nael sparato e ucciso da un poliziotto per non essersi fermato all’alt a Nanterre

In un primo momento la polizia aveva riferito che il 17enne aveva provato ad investirli, tesi che però non ha trovato conferma nel video diffuso poche ore e che è stato diffuso sul web provocando indignazione e rabbia. Il ragazzo guidava senza patente e non era la prima volta che veniva fermato per questo motivo. La morte ha scatenato le tensioni nella zona tra i residenti che hanno dato fuoco alle auto con la polizia che ha sparato gas lacrimogeni. I disordini si sono verificati tra Nanterre, ad Asnières, a Colombes, a Mantes-la-Jolie e in diverse altre località di banlieue.

Il Ministro dell’Interno, Gérald Darmanin ha riferito che 31 persone sono state fermate per gli scontri verificati nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 giugno con 25 agenti feriti e 40 auto date alle fiamme. Il municipio di Mantes-la-Jolie è stato incendiato con i vigili del fuoco che hanno impiegato due ore per domare le fiamme. La struttura ha riportato ingenti danni.

CW



Bystanders caught footage of police killing 17 year old Nael M. during a routine traffic stop in the Paris suburb of Nanterre on Tuesday. The footage triggered immediate rioting

Notte di fuoco nelle banlieue di Parigi, 40 auto e il municipio di Mantes-la-Jolie in fiamme: 25 feriti

L’ufficiale di polizia è stato arrestato con l’accusa di omicidio colposo. Sull’auto con Nael M c’erano due persone. Uno è stato bloccato quando è sceso dall’auto mentre l’altro è riuscito a fuggire. Sconvolta la madre di Nael che ha lanciato un appello online per indire una marcia pacifica in onore del figlio per giovedì 29 giugno.

Il corteo si terrà davanti alla prefettura di Hauts-de-Seine per poi spostarsi vicino al luogo della morte del giovane, avvenuto durante un controllo stradale. “Ci vediamo giovedì in prefettura alle 14, marcia pacifica. Venite tutti giovedì, facciamo una rivolta, per favore, per mio figlio” – ha dichiarato la madre Valerie Petit in un video su TikTok. Nael lavorava come fattorino e si occupava della consegna delle pizze. Il 17enne non ha mai conosciuto il padre e da tre anni giocava a rugby.

France is burning again after police murdered a 17-year-old boy named Nael M, in the Paris suburb of Nanterre.



Angry crowds lit fires in the streets, torched upwards of 40 cars, destroyed bus stops and fought police, injuring at least 25 officers.

La madre di Nael annuncia una marcia pacifica su TikTok, Mbappe: ‘Situazione inaccettabile’

La tragedia ha suscitato sconcerto e commozione. La prima reazione sui social è stata quella dell’attaccante del PSG e della nazionale francese Kylian Mbappe‘: “Sono addolorato per la mia Francia. É una situazione inaccettabile. I miei pensieri sono con la famiglia e gli amici di Nael, questo piccolo angelo che se n’e’ andato troppo presto” – ha scritto il campione francese sul suo account Twitter.