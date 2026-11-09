Napoli, Alessandro Turiello precipita dal balcone e muore: «Lavorava senza contratto», aperta un’inchiesta

L'operaio Alessandro Toriello è deceduto in un incidente sul lavoro

L’operaio aveva 42 anni e stava partecipando alla ristrutturazione di un appartamento a Materdei

Una giornata di lavoro trasformata in tragedia, con una morte che riporta al centro il tema della sicurezza nei cantieri e del lavoro irregolare. Alessandro Turiello, 42 anni, è deceduto dopo essere precipitato dal balcone al terzo piano di una palazzina in via Matteo Renato Imbriani, nel quartiere Materdei, a Napoli. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti della polizia, l’operaio non sarebbe stato regolarmente contrattualizzato.

L’incidente si è verificato mentre erano in corso alcuni interventi di ristrutturazione all’interno di un appartamento. Stando alla prima ricostruzione, il solaio del balcone sul quale si trovava Turiello avrebbe improvvisamente ceduto, provocando il ribaltamento della struttura e la caduta dell’uomo sulla strada, dove era parcheggiata un’automobile. Per lui non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il balcone ha ceduto: un altro uomo si è salvato aggrappandosi

Al momento del crollo sul balcone si trovava anche un’altra persona, che è riuscita a evitare la caduta aggrappandosi alla struttura. Una circostanza che rende ancora più drammatico il bilancio dell’incidente e sulla quale sono in corso gli approfondimenti degli investigatori.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e i vigili del fuoco, impegnati nelle verifiche sulle condizioni dell’edificio e sulla stabilità delle parti interessate dal cedimento. In base alle prime valutazioni dei pompieri, al momento non sembrerebbe necessario procedere allo sgombero dell’intero stabile.

La salma di Turiello è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà valutare anche l’eventuale esecuzione dell’autopsia.

La Procura apre un fascicolo: si indaga su sicurezza e responsabilità

La Procura di Napoli ha avviato un’inchiesta per ricostruire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Nel fascicolo, seguito dal pubblico ministero Manuela Persico e dal procuratore aggiunto Antonio Ricci, coordinatore della sezione dedicata al lavoro e alle colpe professionali, vengono ipotizzati i reati di crollo colposo e omicidio colposo.

Gli accertamenti dovranno chiarire perché il solaio abbia ceduto, quali interventi fossero in corso e soprattutto se durante i lavori fossero state rispettate tutte le prescrizioni previste in materia di sicurezza. Al centro delle verifiche anche la posizione lavorativa della vittima: secondo i primi riscontri investigativi, Turiello non sarebbe stato inquadrato con un regolare contratto.

Si tratta di elementi ancora al vaglio degli inquirenti, che dovranno stabilire le condizioni del cantiere e individuare eventuali responsabilità penali.

La denuncia della Cgil: «È la 64ª vittima sul lavoro in Campania»

La morte dell’operaio ha provocato la reazione della Cgil Napoli e Campania. Il segretario generale Nicola Ricci ha espresso il cordoglio del sindacato, denunciando le circostanze emerse dopo l’incidente e chiedendo interventi concreti contro il lavoro irregolare e la mancanza di sicurezza.

«È una tragedia per la famiglia e per il mondo del lavoro. Le circostanze che stanno venendo fuori ci preoccupano e ci portano a denunciare un sistema di fare impresa che è totalmente sbagliato», ha dichiarato Ricci. Il sindacalista ha invocato una legge che persegua i responsabili delle morti sul lavoro e un intervento immediato del governo, con maggiori investimenti nella vigilanza e nella prevenzione.

La Cgil ha annunciato che porterà la questione nelle piazze della Campania in occasione dello sciopero generale del 20 novembre. «Oggi è il giorno del cordoglio, ma continueremo a combattere con forza affinché si ponga la parola fine a questa tragedia quotidiana», ha aggiunto.

Il caso di Materdei e la morte di Salvatore Calignano

La vicenda di Turiello si inserisce in un quadro che il sindacato definisce allarmante. Il caso è stato accostato a quello di Salvatore Calignano, 61 anni, morto nei giorni precedenti dopo essere precipitato da un capannone a Caivano. Anche in quella circostanza, secondo la denuncia diffusa, l’uomo lavorava in nero e sarebbe stato regolarizzato soltanto dopo la morte.

Due tragedie diverse, accomunate dal sospetto di lavoro irregolare. Per la Cgil, il contrasto al sommerso e il rafforzamento dei controlli nei luoghi di lavoro devono diventare priorità effettive per tutte le istituzioni.

«Non basta il cordoglio ogni volta che muore un operaio. Bisogna intervenire prima», è il messaggio del sindacato. E ancora: «Non si può essere riconosciuti come lavoratori soltanto dopo essere morti».

Intanto, a Napoli, l’inchiesta dovrà fare piena luce su quanto accaduto nel cantiere di Materdei. La priorità degli investigatori è stabilire perché quel balcone abbia ceduto e se la tragedia potesse essere evitata.