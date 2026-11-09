Veronica Ruggeri incinta, arriva il primo figlio con Vito Dell’Erba: il retroscena sulla gravidanza

Veronica Ruggeri

L’indiscrezione lanciata da Chi: l’inviata de Le Iene sarebbe in dolce attesa dopo circa due anni d’amore con il musicista

La cicogna sarebbe pronta a fare visita a Veronica Ruggeri. Per la storica inviata de Le Iene sarebbe in arrivo il primo figlio, frutto della relazione con Vito Dell’Erba, musicista con cui fa coppia da circa due anni. A lanciare l’anticipazione è il settimanale Chi, che aggiunge un particolare significativo: la giornalista, 35 anni, non nasconderebbe più la gravidanza nella cerchia delle persone che frequenta, tanto che amici e colleghi sarebbero già al corrente della novità.

Non è arrivata, al momento, una comunicazione ufficiale da parte della diretta interessata, ma la notizia pubblicata dalla rivista sta già attirando l’attenzione. Per Ruggeri si realizzerebbe un desiderio di cui aveva parlato apertamente qualche mese fa, quando aveva raccontato di immaginare il proprio futuro con una famiglia.

«Mi piacerebbe molto diventare mamma»: la confessione a Verissimo

Lo scorso 4 aprile, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l’inviata aveva affrontato proprio il tema della maternità. «Mi piacerebbe molto, ci sto pensando», aveva confidato, spiegando di sognare una famiglia simile a quella nella quale era cresciuta.

Un desiderio che, secondo l’anticipazione di Chi, potrebbe essere diventato realtà. La notizia arriva dopo un periodo importante sul piano sentimentale, iniziato con la fine della relazione con Nicolò De Devitiis e proseguito con il nuovo legame con Dell’Erba. I due, secondo quanto ricostruito, si conoscevano già da tempo prima di ritrovarsi quando Ruggeri era tornata single.

Vito Dell’Erba e quella domanda sullo shampoo: così è nata la loro storia

Il primo incontro tra i due è stato tutt’altro che convenzionale. A raccontarlo era stata la stessa Ruggeri, sempre a Verissimo: Dell’Erba si era avvicinato a lei chiedendole quale shampoo utilizzasse. In quel momento, però, la giornalista era fidanzata e la conoscenza non aveva avuto un seguito sentimentale.

Il musicista non aveva dimenticato quell’incontro. Dopo la fine della storia con De Devitiis, le aveva scritto nuovamente, riprendendo il discorso con una domanda diversa: questa volta voleva sapere quale balsamo usasse. Un approccio scherzoso che aveva dato il via a una frequentazione. «Non è stato un colpo di fulmine tra noi», aveva precisato Ruggeri, ricordando quell’episodio con ironia. Del compagno aveva parlato con affetto, definendolo «un’anima pura».

Chi è Vito Dell’Erba, il musicista dei Viito

Dell’Erba è conosciuto nell’ambiente musicale per aver fondato insieme a Giuseppe Zingaro il duo Viito. Il progetto era nato a Roma nel 2015, quando i due artisti, entrambi fuori sede, avevano iniziato a comporre brani tra cantautorato e sonorità indie-pop.

Il successo era arrivato nel 2018 con Bella come Roma, seguito dall’album d’esordio Troppoforte. Nel 2020 il duo aveva partecipato al Festival di Sanremo accompagnando Junior Cally nella serata delle cover con Vado al massimo di Vasco Rossi. Nel 2024 era uscito il secondo disco, Naturale.

Nell’ottobre 2025 i due musicisti avevano annunciato la conclusione del progetto comune, spiegando di aver maturato esigenze artistiche differenti. Una separazione professionale che non ha impedito a Dell’Erba di proseguire il proprio percorso personale e sentimentale accanto a Ruggeri.

La fine con Nicolò De Devitiis e il desiderio di una famiglia

Prima della relazione con il musicista, Ruggeri era stata legata per circa cinque anni a Nicolò De Devitiis, anche lui inviato de Le Iene. La loro storia si era conclusa nel 2024, quando entrambi avevano comunicato la rottura attraverso i social.

Nel 2025, ospite a Verissimo, De Devitiis aveva parlato anche delle differenti prospettive sul futuro. Ruggeri, dal canto suo, aveva chiarito che il tema dei figli non era stato il motivo centrale della separazione e che la relazione era semplicemente arrivata alla sua conclusione.

Adesso, a distanza di tempo, il desiderio di maternità espresso davanti a Silvia Toffanin potrebbe concretizzarsi con il compagno attuale. Se l’anticipazione di Chi sarà confermata, per la giornalista si aprirebbe un capitolo completamente nuovo della vita privata.

La notizia si inserisce in un momento particolarmente felice per il cast del programma di Italia 1: anche la conduttrice Veronica Gentili ha infatti annunciato in diretta di aspettare una bambina dal compagno Massimo Galimberti. Per Le Iene potrebbero dunque essere in arrivo due nuove mamme, ma l’attenzione è ora tutta rivolta alla possibile prima maternità di Ruggeri.