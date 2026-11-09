Fondi, un’altra tragedia in moto: Simone Guglietta muore a 23 anni, amico ferito gravemente

La strada del tragico incidente e Simone Guglietta

Schianto in via Diversivo Acquachiara nel pomeriggio di domenica: la moto è finita contro il guard rail

Un’altra domenica di sangue sulle strade di Fondi, dove un ragazzo di appena 23 anni ha perso la vita in un incidente in moto. Si chiamava Simone Guglietta, era originario di Selva Vetere e viaggiava insieme a un amico quando il mezzo è uscito dalla carreggiata, terminando la corsa contro il guard rail. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’altro ragazzo, rimasto gravemente ferito, è stato soccorso e trasferito in ospedale a Roma.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio dell’8 novembre, poco dopo le 17, in via Diversivo Acquachiara. Un tratto rettilineo che si è trasformato in teatro di una nuova tragedia, a pochi giorni da un altro drammatico episodio costato la vita a un giovanissimo.

La moto contro il guard rail, inutili i soccorsi per il 23enne

La dinamica dello schianto è ancora da ricostruire. Stando alle prime informazioni, la moto sulla quale viaggiavano i due amici avrebbe improvvisamente perso la traiettoria, finendo fuori strada e urtando violentemente contro le barriere laterali. L’impatto ha avuto conseguenze devastanti per il conducente o il passeggero, la cui identità alla guida non è stata ancora chiarita dagli investigatori.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le condizioni di Simone erano ormai disperate. Ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. L’amico, invece, è stato trovato cosciente, ma con lesioni importanti. Dopo le prime cure, è stato trasferito in elicottero al San Camillo di Roma. Secondo le informazioni iniziali, non sarebbe in pericolo di vita.

Carabinieri e polizia locale al lavoro per ricostruire l’incidente

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, impegnati negli accertamenti per stabilire che cosa sia successo nei momenti precedenti all’uscita di strada. Tra gli elementi ancora da chiarire c’è anche chi si trovasse alla guida della motocicletta.

La testimonianza del ragazzo sopravvissuto potrebbe fornire indicazioni importanti, insieme agli eventuali filmati delle telecamere presenti nella zona. Gli investigatori dovranno verificare anche le tracce lasciate sull’asfalto e ogni altro elemento utile a comprendere perché il mezzo abbia perso il controllo. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 20 circa, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Una settimana dopo la morte di Giovanni Paolella, Fondi piange ancora

La morte di Simone Guglietta riporta l’attenzione sulla sicurezza di via Diversivo Acquachiara, un’arteria che negli anni è stata teatro di diversi incidenti mortali, alcuni dei quali hanno coinvolto ragazzi molto giovani. La nuova tragedia ha gettato nello sconforto la comunità fondana, già colpita da un lutto recente.

Appena sette giorni prima, infatti, un altro incidente stradale aveva spezzato la vita di Giovanni Paolella, 25 anni, originario di Monte San Biagio. Due giovani vittime in una settimana, un bilancio drammatico che ha alimentato dolore e sgomento nel territorio.

Per Fondi è un’altra giornata di lutto, con una famiglia costretta ad affrontare una perdita terribile e una comunità che si interroga ancora una volta sulle troppe vite spezzate sulle proprie strade.