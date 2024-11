Napoli, ferisce figlia di 7 anni mentre maneggia una pistola

Solo per un caso la vicenda non ha avuto conseguenze più gravi. Il padre stava stava maneggiando una pistola nella sala da pranzo della loro casa ed accidentalmente è partito un colpo che ha ferito una bimba di 7 anni.

Tragedia sfiorata a San Giovanni a Teduccio, i parenti avevano provato a coprire il 46enne

Il fatto è avvenuto in un’abitazione di San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di

Napoli . La bimba è stata soccorsa e portata all’ospedale ‘Villa Betania” da dove è partita l’allarme. Successivamente trasferita all’ospedale pediatrico ‘Santobono’ per le cure del caso: le sue condizioni non destano preoccupazione. L’uomo, invece – è un quarantaseienne ritenuto contiguo ad ambienti di criminalità organizzata della zona – è stato denunciato in stato di libertà. Dovrà rispondere di lesioni di lesioni colpose e detenzione abusiva di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli hanno però dovuto faticare non poco per accertare l’esatta dinamica dei fatti, a loro dai parenti della piccola è stato detto che la bimba sarebbe stata ferita da un proiettile vaganti mentre era in un’area giardino a giocare con altri bimbi nei pressi della sua abitazione. Ma gli accertamenti eseguiti subito dopo hanno fatto ritenere agli investigatori che i fatti non sarebbero andati proprio così.

L’intervento degli agenti della polizia scientifica ha consentito di rilevare chiaramente, su un muro della casa, un segno riconducibile all’impatto di una competizione. A questo punto la madre della vittima ha fornito ai poliziotti una versione differente dell’accaduto e ha rivelato che a esplodere il colpo che aveva ferito sua figlia era stato il padre della bambina e che il fatto era avvenuto proprio all’interno dell’abitazione.

In particolare, il colpo sarebbe partito dalla pistola che l’uomo avrebbe maneggiato mentre si trovava nella sala da pranzo dell’abitazione e sarebbe andato a colpire la figlia che, in quel momento, si trovava in una stanza adiacente. Il padre della bambina , fino a quel momento irreperibile, si è poi presentato presso l’abitazione dove, in presenza dei poliziotti, ha confermato la versione della moglie.