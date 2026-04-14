Napoli, svolta sull’omicidio di Fabio Ascione: due fermi, colpito per errore dopo una sparatoria

Fabio Ascione

Chi ha ucciso Fabio Ascione: la svolta nelle indagini

Arriva una prima risposta, ancora parziale ma decisiva, sull’omicidio di Fabio Ascione, il 20enne ucciso all’alba del 7 aprile a Napoli.

Due giovani sono stati sottoposti a fermo:

uno è Francesco Pio Autiero, 23 anni, che si è presentato spontaneamente ai carabinieri accompagnato dal suo legale; l’altro è un minorenne, fermato dai militari.

Il provvedimento è stato emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli con accuse pesanti: omicidio volontario, porto e detenzione di arma da fuoco, aggravati dalle finalità mafiose.

Un colpo partito a distanza ravvicinata: l’ipotesi dell’errore

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il colpo che ha ucciso Fabio Ascione sarebbe stato esploso a distanza ravvicinata, tra i 40 e i 50 centimetri.

A premere il grilletto sarebbe stato proprio Autiero, che impugnava l’arma mentre era a bordo di uno scooter.

Ma il dato che cambia la lettura del caso è un altro: la vittima non avrebbe avuto alcun legame con ambienti criminali.

Fabio stava semplicemente tornando a casa dal lavoro.

E in quel momento si sarebbe trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato.

La sparatoria tra gruppi rivali: il contesto mafioso

Dietro quel colpo, secondo gli inquirenti, c’è uno scenario ben più ampio.

Poco prima dell’omicidio, i due fermati sarebbero stati coinvolti in una sparatoria nei pressi di un bar, insieme ad altri giovani ritenuti vicini a gruppi criminali.

Da una parte, soggetti legati al gruppo De Micco, a bordo di uno scooter.

Dall’altra, elementi riconducibili al clan Veneruso-Rea di Volla, in un suv Volkswagen Tiguan.

Una dinamica da faida urbana, ripresa anche da sistemi di videosorveglianza, che avrebbe fatto da sfondo al dramma.

Ed è proprio in questo contesto che Fabio Ascione sarebbe stato colpito, estraneo a tutto, ma travolto da una violenza che non lo riguardava.

L’inchiesta tra ostacoli e silenzi

Gli investigatori hanno dovuto muoversi in un clima tutt’altro che semplice.

Fin dalle prime ore, infatti, è emerso un atteggiamento tutt’altro che collaborativo che ha complicato la raccolta delle testimonianze e rallentato il lavoro degli inquirenti.

Nonostante questo, gli elementi raccolti – tra immagini e riscontri tecnici – hanno portato ai due fermi.

Per Autiero, in particolare, è stato ritenuto concreto anche il pericolo di fuga.

Il dolore di Ponticelli: oggi i funerali

Mentre le indagini proseguono, Napoli si prepara a dare l’ultimo saluto a Fabio Ascione.

Le esequie si tengono questa mattina (14 aprile) nella chiesa di San Pietro e Paolo a Ponticelli e saranno celebrate dal cardinale Domenico Battaglia.

Un momento di raccoglimento che arriva dopo giorni di rabbia e incredulità.

Perché questa storia, più di altre, lascia una ferita profonda:

quella di una vita spezzata senza motivo, nel mezzo di una guerra che non era la sua.