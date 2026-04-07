Napoli, agguato all’alba: il 20enne Fabio Ascione ucciso davanti a un bar, mistero sul movente

Fabio Ascione

Chi era Fabio Ascione, il 20enne ucciso a Napoli

Un colpo al petto, esploso all’alba, davanti a un bar. Così è morto Fabio Ascione, 20 anni, incensurato, colpito a morte nel quartiere Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli.

Erano da poco passate le 5 del mattino quando il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici in via Carlo Miranda. Una scena quotidiana, quasi banale: fine turno, una sosta al bar, qualche minuto prima di tornare a casa. Poi l’irruzione della violenza.

Un’auto scura si avvicina, rallenta, si ferma. Dall’interno partono più colpi di arma da fuoco. Uno centra Fabio al petto. Gli altri presenti fuggono, lo soccorrono, lo caricano in macchina. La corsa disperata verso l’ospedale Villa Betania non basta: il ragazzo muore poco dopo l’arrivo. Il 20enne aveva un passato da calciatore. Ha vestito la maglia dell’Asd Barone Calcio che l’ha ricordato sui social.

Agguato a Ponticelli: cosa è successo davvero?

Le modalità sono quelle tipiche di un’esecuzione. Rapida, precisa, senza lasciare tracce evidenti. Sul posto, infatti, non sono stati trovati bossoli, dettaglio che apre due scenari: l’uso di un revolver oppure bossoli rimasti all’interno dell’auto utilizzata dai killer.

L’azione è stata fulminea. I sicari hanno sparato e sono fuggiti nel giro di pochi secondi, facendo perdere le proprie tracce. Nessuna telecamera nella zona immediata dell’agguato, ma gli investigatori stanno analizzando i sistemi di lettura targhe presenti nelle vicinanze.

È da lì che potrebbe arrivare la prima svolta.

Il movente: camorra, errore o vendetta?

È qui che il caso si complica. Gli inquirenti – carabinieri e Direzione distrettuale antimafia – non escludono alcuna ipotesi.

L’omicidio presenta caratteristiche compatibili con un contesto di criminalità organizzata. L’area è considerata sotto l’influenza del clan De Micco. Tuttavia, al momento, non ci sono elementi certi che colleghino direttamente il giovane alla camorra.

Fabio Ascione, secondo le prime verifiche, era incensurato. Lavorava in una sala bingo e, stando al racconto dei familiari, non aveva precedenti né frequentazioni sospette.

E allora perché è stato ucciso?

Le ipotesi sul tavolo sono diverse:

Obiettivo diretto , legato a parentele con ambienti criminali

, legato a parentele con ambienti criminali Errore di persona , con il vero bersaglio tra gli amici presenti

, con il vero bersaglio tra gli amici presenti Atto intimidatorio , magari rivolto al titolare del bar

, magari rivolto al titolare del bar Vendetta personale, nata da una lite

Nessuna pista, al momento, prevale sulle altre.

Indagini in corso: la pista dell’auto e delle targhe

Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale, coordinati dal sostituto procuratore Alfredo Gagliardi.

In assenza di telecamere dirette, gli investigatori stanno concentrando l’attenzione su un elemento chiave: la vettura utilizzata per l’agguato.

Le tecnologie di lettura targhe presenti nella zona potrebbero aver registrato il passaggio del veicolo. Incrociando orari, percorsi e movimenti, gli inquirenti sperano di ricostruire la fuga dei killer.

Un lavoro complesso, ma spesso decisivo in casi simili.

Napoli e la violenza che torna a colpire

La morte di Fabio Ascione riporta sotto i riflettori una realtà che ciclicamente riemerge: la fragilità di alcuni territori, dove basta poco per trasformare una mattina qualunque in una scena di sangue.

Un ragazzo di 20 anni, descritto come “tranquillo” e lontano da ambienti criminali, ucciso senza una spiegazione chiara.

E forse è proprio questo l’aspetto più inquietante.

Perché quando il movente non è immediato, quando la vittima non ha un profilo criminale definito, la percezione del rischio cambia. Si allarga.

E resta una domanda, sospesa tra cronaca e paura:

chi era davvero il bersaglio?