Natisone, i corpi di Patrizia e Bianca trovati non distanti dal punto del disperato salvataggio

I corpi di Patrizia Cormos, 20 anni, e Bianca Doros, 23 anni, sono stati trovati domenica 2 giugno non lontano dal ponte Romano da dove erano stati avvistati l’ultima volta e da dove i vigili del fuoco avevano vanamente calato delle funi che i ragazzi, trascinati dalla corrente del Natisone in piena, non sono riusciti ad afferrare.

I corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros trovati vicini al ponte Romano

É presumibile, come sostengono anche alcuni esperti, che la morte delle due ragazze sia sopravvenuta pochi istanti dopo il loro passaggio sotto il ponte, quando di fatto sono scomparse alla vista. Trascinati dalla forza impetuosa delle acque, i corpi, forse già senza vita anche per la temperatura molto bassa dell’acqua, sono finiti in un anfratto o impigliati nella vegetazione. Il ritrovamento è avvenuto in località Paderno. L’abbassamento del livello delle acque ha liberato i corpi.

L’abbassamento del livello delle acque ha liberato i corpi, potrebbero essere decedute dopo il passaggio sotto il ponte

Uno infatti è stato trovato dalla Protezione civile praticamente sulla riva del Natisone, dunque recuperarlo è stato molto agevole. L’altro, individuato dai Vigili del fuoco, è affiorato e le operazioni di recupero sono un po’ meno semplici. I familiari delle vittime sono stati immediatamente avvertiti. Continuano le ricerche per trovare il corpo del giovane, Cristian Casian Molnar. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo senza indagati e senza ipotesi di reato in merito ai giovani travolti dalla piena del Natisone.