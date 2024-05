Neonato trovato morto a Villa San Giovanni, la mamma è una ragazzina di 13 anni

È arrivata una svolta in poche ore l’indagine sul ritrovamento di uno zainetto a Villa San Giovanni nella scogliera della darsena di Pezzo, nel Reggino, con all’interno il corpicino di un neonato morto.

Villa San Giovanni, una 13enne ha dato alla luce il neonato trovato morto sugli scogli: interrogata la madre

Nella tarda serata di lunedì 27 maggio le forze dell’ordine e l’ambulanza avrebbero prelevato una donna e sua figlia 13enne, originaria di Villa San Giovanni. Le due – madre e figlia, del posto – sono state sentite dagli inquirenti. La ragazzina minorenne è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso per una sospetta setticemia derivante presumibilmente proprio da un parto incontrollato. La madre della tredicenne, invece è stata sottoposta a interrogatorio per comprendere se e come le due possano essere coinvolte nel tragico episodio.

Il malore del pescatore alla vista del neonato nello zainetto, le lacrime del parroco

L’autopsia sul corpicino del neonato sarà effettuata nelle prossime ore per comprendere come è avvenuta la morte del piccolo ritrovato da un pescatore in uno zaino blu tra il molo dei traghetti e la darsena intorno alle 9:00 domenica 26 maggio. L’uomo si è sentito male quando ha visto il neonato privo di vita. Un collega l’ha raggiunto ed hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto anche il parroco che ha dato la benedizione al corpicino privo di vita senza poterlo vedere. Il sacerdote poi è scoppiato a piangere.