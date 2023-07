New York, spara a caso e semina il terrore in scooter a Brooklyn: un morto e tre feriti

Un venticinquenne ha seminato il terrore a New York nella giornata di sabato 9 luglio. In sella a uno scooter ha sparato a casaccio per strada, uccidendo un uomo di 87 anni e ferendo altre tre persone, di cui due in modo grave.

Drammatica roulette a New York: il ventunenne ha iniziato a sparare a caso ed ha ucciso un 87enne a Richmond Hill

La Grande Mela ha vissuto ore di terrore. Il ragazzo è entrato in azione a Brooklyn e nel Queens, in quella che, secondo gli investigatori, sembra essere stata una inquietante “roulette” che poteva risultare fatale per chiunque. “Non conosciamo il movente sembra che gli spari siano partiti a caso” – ha commentato l’assistente capo della polizia Joseph Kenny. Il giovane in scooter avrebbe sparato per cinque volte. Alle 11:10 di mattina a Brooklyn ha sparato a un ragazzo di 21 anni, colpendolo alla spalla.

Ricoverato in ospedale, il ferito non è in pericolo di vita. É andata peggio a un uomo anziano colpito subito dopo e raggiunto da più colpi a Richmond Hill. Per lui non c’è stato nulla da fare. Dopo pochi minuti, con la polizia che era già andata a caccia dello scooterista, al Queens testimonianze hanno visto il ragazzo apparire in una strada e sparare contro un gruppo di persone.

Il centauro è stato arrestato dopo due ore di paura tra Brooklyn e il Queens

Otto minuti più tardi, un uomo di 44 anni è stato raggiunto in faccia dai proiettili sparati con la pistola. Il ferito è stato ricoverato in ospedale, dove si trova in pericolo di vita. Un minuto dopo, un uomo di 63 anni è stato centrato in pieno petto. É in condizioni stabili, ha dichiarato la polizia.

Poco dopo le 13:00, la polizia di New York ha individuato il 25enne sullo scooter ricercato e l’ha presa in custodia senza incidenti. La polizia ha detto che lo scooter era illegale e non aveva una targa. Il giovane ha precedenti penali ed è stato già arrestato una volta.