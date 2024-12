Nicholas Cudini trovato morto dopo l’incidente in moto d’acqua durante la vacanza ai Caraibi

La Marina colombiana ha recuperato il corpo dello studente friulano Nicholas Cudini , 26 anni, di Pocenia (Udine), che risultava disperso dopo un incidente in mare avvenuto alle 17:00 (ora locale, in Italia le 23:00) di lunedì 2 dicembre, vicino all’isola di Cholón, a sud di Cartagena de Indias (Colombia), nei Caraibi, dove si trovava in vacanza.

Nicholas Cudini trovato morto dopo lo scontro con un’imbarcazione, il 26enne friulano studiava in California

Ne dà notizia il Messaggero Veneto. Secondo una ricostruzione, Cudini – che studiava alla Santa Clara University, in California – era in sella a una moto d’acqua, insieme con un amico italiano, quando si è scontrato con un’imbarcazione in transito. La persona che accompagnava Nicholas Cudini è riuscita a riemergere e ha immediatamente lanciato l’Sos per iniziare le ricerche del disperso.

Cudini aveva giocato con il Cjarlins Muzane

Nicholas Cudini aveva avuto un passato da calciatore in Friuli, dove ha vissuto con la famiglia, nel Cjarlins Muzane. Poi la decisione di andare negli Stati Uniti, in una università che avesse anche la squadra di calcio. A settembre aveva seguito dal vivo l’impreso di Sinner agli Us Open come mostrano alcuni scatti del suo profilo Facebook. “Una grande tragedia per la nostra comunità” – ha affermato il sindaco di Pocenia, Debora Furlan.