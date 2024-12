Stop fumo e vamping all’aperto: la nuova raccomandazione Ue contro il fumo

Il Consiglio dell’Ue ha adottato una raccomandazione che contribuirà a ridurre l’esposizione al

fumo passivo e agli aerosol ed a raggiungere una generazione senza tabacco in Europa entro il 2040, come stabilito nel piano europeo per combattere il cancro.

Nuova raccomandazione dell’Ue per ridurre l’esposizione all’aperto al fumo passivo e agli aerosol

La raccomandazione – non vincolante per gli stati – estende le disposizioni della raccomandazione del 2009 ai prodotti che emettono aerosol. Per garantire una protezione efficace, i paesi dell’UE saranno incoraggiati a limitare ulteriormente l’uso di questi prodotti in determinati spazi pubblici, nei trasporti pubblici e nei luoghi di lavoro. Gli Stati membri hanno pertanto confermato la proposta della Commissione, che era stata invece respinta dal Parlamento europeo con una risoluzione non vincolante.

La raccomandazione sugli ambienti senza fumo e senza aerosol adottata martedì 3 dicembre incoraggia i paesi dell’UE ad ampliare la portata della loro attuale protezione contro l’esposizione al fumo passivo, includendo aree esterne chiave come parchi giochi e terrazze dei ristoranti.

Le nuove misure si applicheranno anche al tabacco emergente e ai prodotti correlati come le sigarette elettroniche ei prodotti a tabacco riscaldato (HTP). La nuova raccomandazione riconosce anche la prevalenza ei potenziali effetti dannosi, in particolare per bambini e giovani, dell’esposizione passiva al

fumo e agli aerosol negli spazi all’aperto. Questi spazi includono terrazze di ristoranti, parchi giochi, spiagge e trasporti pubblici. Il Consiglio raccomanda pertanto ai paesi dell’UE di estendere la protezione dal fumo passivo e dagli aerosol per includere una gamma più ampia di luoghi.

Parchi giochi, spiagge e ristoranti tra i possibili luoghi all’aperto off limits per tabacco e sigarette elettroniche

Dall’adozione dell’ultima raccomandazione del Consiglio sulle aree senza fumo nel 2009, sono stati sviluppati diversi nuovi prodotti del tabacco e correlati, tra cui sigarette elettroniche, prodotti del tabacco riscaldato e prodotti erboristici riscaldati. Le loro emissioni possono essere inalate dagli astanti, esponendoli a livelli potenzialmente dannosi di sostanze tossiche, contaminanti e altri inquinanti atmosferici. La Commissione dovrebbe riferire sui progressi compiuti nell’attuazione di questa raccomandazione entro cinque anni dall’adozione odierna.