Nicole Minetti, scontro sulla grazia: “Notizie false”, diffida e nuovi accertamenti all’estero

Nicole Minetti rompe il silenzio
Il caso della grazia a Nicole Minetti si riaccende e prende una piega ancora più delicata. Mentre partono nuove verifiche sull’iter che ha portato al provvedimento, l’ex consigliera passa al contrattacco con una diffida e parole durissime.
Al centro dello scontro ci sono le ricostruzioni sull’adozione del figlio, uno degli elementi chiave che avevano sostenuto la richiesta di clemenza.
La replica di Minetti: “Tutto regolare, accuse infondate”
Nicole Minetti rompe il silenzio e smentisce punto su punto.
«Smentisco categoricamente di aver mai intrapreso contenziosi con i genitori biologici di mio figlio, che non ho mai conosciuto», afferma in una nota.
E aggiunge un passaggio decisivo: «L’intero percorso adottivo si è svolto nel pieno rispetto della legge, seguendo la procedura ordinaria, dalla fase di pre-adozione fino all’affidamento definitivo».
Parole che mirano a smontare alla radice i dubbi emersi nelle ultime ore. Ma non si tratta solo di una difesa.
La diffida e la minaccia di azioni legali
Minetti alza il livello dello scontro e annuncia iniziative concrete.
Le ricostruzioni diffuse, sostiene, sarebbero “infondate e lesive”, oltre che in contrasto con i principi a tutela dei minori.
Per questo ha dato mandato ai suoi legali di procedere senza indugio nelle sedi civili e penali contro chi avrebbe diffuso notizie ritenute false.
Un passaggio che trasforma la vicenda in un doppio fronte: giudiziario e mediatico.
Le nuove verifiche sulla grazia
Nel frattempo, sul piano istituzionale, il caso non si è fermato.
Il ministero della Giustizia ha confermato la correttezza formale della procedura che ha portato alla grazia. Ma ha anche autorizzato nuovi accertamenti richiesti dalla Procura generale della Corte d’Appello di Milano.
Un segnale chiaro: la vicenda non è chiusa.
Gli investigatori vogliono verificare in particolare gli elementi che avevano sostenuto l’istanza, tra cui proprio il profilo umanitario legato alla situazione del minore.
L’indagine si allarga oltre l’Italia
Le verifiche non si limiteranno al territorio nazionale.
Gli accertamenti si estenderanno anche all’estero, tra Uruguay e Stati Uniti, per ricostruire con precisione tutti i passaggi dell’adozione e delle cure mediche.
Al momento, dal punto di vista procedurale, non emergono anomalie in Italia. Ma saranno questi nuovi approfondimenti a stabilire se il quadro complessivo regge.
Cosa può succedere adesso
La grazia resta valida. Non è stata sospesa né revocata.
Ma lo scenario è cambiato.
Se dovessero emergere elementi non coerenti con quanto dichiarato, il provvedimento potrebbe essere rimesso in discussione.
Una partita ancora aperta
Il caso Minetti si muove ora su un equilibrio fragile.
Da una parte una difesa netta, che parla di accuse false e prepara battaglia legale. Dall’altra nuove verifiche che puntano a fare piena chiarezza.
Nel mezzo, una decisione già presa ma che potrebbe non essere definitiva.
Ed è proprio questo a rendere la vicenda ancora tutta da scrivere.