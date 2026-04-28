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Ragazza trovata morta a Cecima, giallo nell’Oltrepò Pavese: corpo in una scarpata, indagini aperte

DiRedazione

Pubblicato: 28 Apr, 2026 - ore: 21:11 #ragazza morta Cecima, #Voghera
Giovane trovata morta a VogheraGiovane trovata morta a Voghera

Cosa sappiamo della ragazza trovata a morta a Cecima

Una ragazza di 22 anni è stata trovata morta in un campo a Cecima, nell’Oltrepò Pavese. Il corpo era in fondo a una scarpata, parzialmente nascosto tra l’erba.

Le indagini sono appena iniziate e al momento non si esclude nessuna ipotesi: dal gesto estremo al malore, fino al possibile coinvolgimento di terzi.

Il ritrovamento: il corpo visto da un passante

A dare l’allarme, intorno alle 10 di questa mattina, è stata una persona di passaggio.

Dall’erba affiorava il corpo della giovane, sotto il livello di una strada sterrata che conduce verso Serra del Monte. Una zona collinare che la ragazza frequentava abitualmente.

L’intervento è stato immediato. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Voghera, la polizia scientifica, il medico legale e il pubblico ministero della Procura di Pavia.

Le indagini: nessuna pista esclusa

Il fascicolo è stato aperto subito, ma il quadro resta completamente aperto.

A un primo esame, sul corpo non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza. Un elemento che però non chiarisce nulla.

Sarà l’autopsia a stabilire con precisione le cause della morte e a verificare la presenza di eventuali traumi non visibili esternamente.

Nel frattempo gli investigatori mantengono tutte le piste sul tavolo.

Gli ultimi giorni della ragazza

La 22enne, residente a Voghera, era stata vista per l’ultima volta mercoledì 22 aprile proprio a Cecima.

Il giorno successivo era scattata la denuncia di scomparsa da parte dei familiari.

Secondo quanto emerso, la giovane si trovava ospite a casa di un amico, un ragazzo di 23 anni, nella frazione di Serra del Monte.

Proprio quell’abitazione è stata ispezionata a lungo dai carabinieri, che hanno ascoltato il giovane per ricostruire le ultime ore della ragazza.

Il nodo del tempo e delle frequentazioni

Uno degli elementi chiave riguarda il momento del decesso.

Quando è stata trovata, la giovane potrebbe essere morta già da due o tre giorni. Un dettaglio che rende ancora più complessa la ricostruzione.

Gli investigatori stanno concentrando l’attenzione sulle sue frequentazioni, sia a Voghera sia nell’area collinare di Cecima.

Capire con chi fosse in contatto e chi l’abbia vista per ultimo potrebbe fare la differenza.

Una comunità sotto shock

La notizia ha scosso profondamente Cecima e l’intera valle Staffora, una zona conosciuta soprattutto per la tranquillità e il turismo naturalistico.

Ora quel paesaggio, solitamente silenzioso, è diventato lo scenario di un caso ancora senza risposte.

Un giallo ancora tutto da chiarire

Al momento non ci sono certezze. Solo domande.

La mancanza di segni evidenti di violenza non basta a escludere nulla. E il tempo trascorso prima del ritrovamento complica ulteriormente le indagini.

Sarà l’autopsia a fornire i primi elementi concreti.

Ma il punto più delicato resta un altro: capire cosa è successo davvero in quei giorni in cui la ragazza è scomparsa nel nulla.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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