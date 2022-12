Fidanzati messinesi trovati morti nel Regno Unito: 21enne indagato per l’omicidio di Nino Calabrò e Francesca Di Dio

Due italiani, originari del messinese, sono stati trovati privi di vita in Inghilterra. La ventenne Francesca Di Dio e il venticinquenne Nino Calabrò, rispettivamente di Barcellona Pozzo di Gotto e Montagnareale, vivevano a Thornaby-on-Tees (contea North Yorkshire) con l’uomo che lavorava al Grosvenor Casino Stockton.

I due giovani sono stati trovati morti nell’abitazione di Thornaby-on-Tees, fermato 21enne

I fidanzati sono stati trovati privi di vita nella loro abitazione intorno alle 14 di mercoledì 21 dicembre da alcuni amici. Secondo i media britannici un ventunenne è stato tratto in arresto in relazione alla morte dei due giovani italiani con l’accusa di omicidio. I due giovani erano legati sentimentalmente dal 2019 con la ragazza che aveva raggiunto Nino Calabrò da pochi giorni nel Regno Unito per trascorrere le vacanze.

L’allarme è scattato dopo che la famiglia e gli amici non riuscivano a contattarli da alcuni giorni. “Un uomo e una donna sono purtroppo morti e un uomo rimane in custodia di polizia in relazione all’incidente. “Vorrei rivolgere un appello a chiunque sia passato davanti agli appartamenti di Thornaby Road, precedentemente noto come The Royal George Pub, tra le 10:00 e le 11:00 di mercoledì 21 dicembre. Se qualcuno stava passando e ha visto qualcuno agire in modo sospetto o qualsiasi attività sospetta, per favore contattaci” – l’appello lanciato dall’ufficiale investigativo Peter Carr.

Francesca Di Dio e Nino Calabrò

La ventenne aveva raggiunto da pochi giorni il fidanzato, l’appello degli investigatori

Nino Calabrò aveva 25 anni: nel 2016 si era iscritto all’università a Messina prima di trasferirsi in Inghilterra e trovare lavoro in un ristorante. Francesca Di Dio si recava spesso a Thornaby-on-Tees a trovarlo. L’ultimo post condiviso dalla coppia su Facebook è datato 7 dicembre.

I due sono intenti a sorseggiare una birra nel pub The Thomas Sheraton della cittadina britannica: scherzano e fanno l’occhiolino verso l’obiettivo. La ragazza aveva pubblicato anche gli ultimi messaggi con la nonna su WhattsApp: “La mia super Franca” scriveva la ragazza dedicando un pensiero alla nonna.