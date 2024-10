Non si presenta al funerale dell’amico, trovato morto: choc a Villongo per Angelo Zerbini e Guido Grena

Sconcerto e dolore a Villongo, in provincia di Bergamo, per la morte di due amici uniti per la passione per il calcio a distanza di pochi giorni: il 70enne Angelo Zerbini, detto Zerbo, e il 65enne Guido Grena. A lasciar attoniti gli abitanti del centro di 8000 abitanti sul lago d’Iseo il modo con cui si è scoperto il decesso di Grena.

Il 70enne Angelo Zerbini e l’amico 65enne Guido Grena morti a distanza di pochi giorni a Villongo

Angelo Zerbini si è spento la notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre. Per anni era stato uno dei punti di riferimento della squadra del Villongo (era dirigente accompagnatore), club nel quale l’amico aveva militato come portiere. ” Per lui il calcio e il Villongo erano tutto. Era un grande sostenitore dei suoi ragazzi, che amava profondamente e di cui era sempre fiero” – il ricordo dell’Oratori Villongo. Il giorno delle esequie, nella chiesa parrocchiale di San Filastro, parenti ed amici di Zerbo si sono accorti che Guido Grena non era presente. Un’assenza che ha destato stupore e preoccupazione visto il profondo rapporto di amicizia che li legava.

L’assenza al funerale di Grena ha allarmato i familiari

I familiari hanno provato a contattarlo per comprendere cosa fosse accaduto. Non ricevendo risposta si sono recati nella sua abitazione e l’hanno trovato privo di vita. Secondo una prima ricostruzione il 65enne è deceduto per le conseguenze di un incidente domestico, pare una brusca caduta che ha determinato un trauma alla testa. I funerali di Guido Grena sono stati celebrati mercoledì 16 ottobre.