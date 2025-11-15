Notizie Audaci

Calendario 2026 della Lega del Cane di Salerno: il 16 novembre la presentazione con gli amici a 4 zampe

Pubblicato: 15 Nov, 2025 - ore: 22:41
Dove si svolgerà la presentazione del calendario della Lega del Cane

La Lega del Cane di Salerno, in collaborazione con l’Associazione Salernitana per la Tutela del Cane, presenta ufficialmente il Calendario 2026, un progetto nato per sostenere le attività di cura, accoglienza e adozione degli animali ospitati nel canile cittadino.
L’appuntamento è fissato per domenica 16 novembre, dalle 11 alle 13, presso PetStar in via Wenner 45, nella zona industriale di Salerno.

Gli amici a 4 zampe del canile ospiti d’eccezione

All’evento saranno presenti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del calendario e, soprattutto, alcuni dei cagnolini ospiti del canile, immortalati negli scatti che accompagneranno i dodici mesi del 2026. E chissà che per loro non ci sia di stregare qualcuno e trovare una casa accogliente per vivere con una persona che gli dedichi mille attenzioni e tanto amore. Una presenza simbolica ma importante, pensata per ricordare che dietro ogni foto c’è una storia vera, spesso in cerca di un lieto fine.

L’appello

«Questo calendario è un modo per accendere i riflettori sui nostri ospiti e sul lavoro quotidiano dei volontari», spiega Emanuela Cataldo, portavoce della Lega del Cane di Salerno. «Chi vorrà sostenerci potrà farlo acquistando una copia: ogni contributo è fondamentale per garantire cure, cibo e assistenza ai tanti cani che accogliamo ogni giorno».

Durante la mattinata sarà offerto anche un aperitivo di benvenuto, pensato per creare un momento di incontro e convivialità tra volontari, sostenitori e cittadini interessati al progetto.

Le copie del calendario saranno disponibili direttamente in occasione dell’evento.
«Vi aspettiamo numerosi – aggiunge Cataldo – perché insieme possiamo fare la differenza».

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

