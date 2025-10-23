Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Salute

Cancro del polmone, EGFR-mutato: Osimertinib più chemioterapia apre una nuova era

DiRedazione

Pubblicato: 23 Ott, 2025 - ore: 20:37 #cancro polmone, #EGFR-mutato, #osimertinib
La combinazione tra osimertinib e chemioterapia apre una nuova era nella lotta al tumore del cancroLa combinazione tra osimertinib e chemioterapia apre una nuova era nella lotta al tumore del cancro

Cos’è l’EGFR e perché è fondamentale per il trattamento del cancro del polmone?

Negli ultimi vent’anni, la cura del cancro del polmone ha visto una rivoluzione senza precedenti. Dai trattamenti standard di chemio alla nascita della terapia a bersaglio molecolare e dell’immunoterapia, il panorama oncologico ha fatto passi da gigante. Una delle scoperte chiave è stata la mutazione EGFR, identificata nel 2004, che colpisce specificamente il gene EGFR e ha aperto la strada a farmaci mirati.

Andrea Ardizzoni, professore di Oncologia medica all’Università di Bologna, ricorda come i primi inibitori della tirosina chinasi abbiano triplicato l’aspettativa di vita dei pazienti con EGFR-mutato rispetto alla chemioterapia tradizionale. Tuttavia, nonostante questi progressi, dopo l’avvento di Osimertinib nel 2018 come terapia di riferimento, i risultati avevano raggiunto un plateau.

Flaura2: combinare chemioterapia e Osimertinib aumenta la sopravvivenza

Lo studio Flaura2 ha provato a rompere questo stallo. L’approccio è semplice, ma innovativo: sommare la chemioterapia all’Osimertinib. Il trial ha randomizzato pazienti con tumore al polmone EGFR-mutato in due gruppi: uno trattato solo con Osimertinib, l’altro con la combinazione. I risultati sono stati chiari e incoraggianti: aumento della durata della risposta, prolungamento del tempo alla progressione e, soprattutto, un incremento della sopravvivenza complessiva di circa 10 mesi.

A tre anni, il guadagno in sopravvivenza è del 10%, un passo avanti concreto per una malattia che resta una delle principali cause di mortalità oncologica a livello globale. “Aggiungere la chemioterapia ha migliorato ulteriormente i risultati clinici”, sottolinea Ardizzoni, “offrendo ai pazienti una prospettiva più solida e duratura”.

L’impatto clinico e la prospettiva futura dei trattamenti mirati

Il valore dello studio Flaura2 non è solo clinico, ma anche simbolico: dimostra come l’oncologia moderna non si fermi davanti ai successi iniziali, ma continui a sperimentare combinazioni per migliorare la qualità e la durata della vita dei pazienti. Osimertinib, in particolare, ha rappresentato una svolta nella terapia di terza generazione, e ora la sua sinergia con la chemioterapia apre nuovi scenari.

In futuro, la ricerca continuerà a cercare combinazioni ancora più efficaci, mirate e personalizzate, integrando anche approcci immunoterapici. Per i pazienti con tumore al polmone EGFR-mutato, il messaggio è chiaro: le opzioni terapeutiche stanno migliorando, offrendo speranza concreta e risultati tangibili.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Salute

Buono digitale per i celiaci valido in tutta Italia: svolta nella Legge di Bilancio, AIC esulta

Ott 23, 2025 Redazione
Salute

Torna l’ora solare il 26 ottobre, gli esperti contro il cambio: ‘Mini jet lag e disturbi del sonno’

Ott 21, 2025 Redazione
Salute

Tumore alla prostata, la terapia con radioligandi Novartis riduce il rischio di progressione

Ott 21, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Salute

Cancro del polmone, EGFR-mutato: Osimertinib più chemioterapia apre una nuova era

Attualità

Tragedia a Canaro, una famiglia moldava trovata morta: monossido di carbonio fatale anche al gattino

Sport

Salernitana-Casertana, il derby in diretta in chiaro: dove vederlo

Attualità

Iryna Zarutska uccisa in metro, cosa rischia Decalos Brown Jr dopo le accuse della Giuria Federale

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.