Compra una dentiera sui social per ritrovare il sorriso, ma quando apre il pacco resta senza parole: ‘Sembrava una caramella Haribo’

La 58enne Karen Soper cercava una soluzione economica, ma il risultato è stato ben diverso
Per anni aveva convissuto con il disagio di non riuscire a sorridere con serenità. Così, quando sui social le è comparsa la pubblicità di una dentiera che prometteva di restituire un sorriso perfetto a un prezzo irrisorio, ha deciso di fidarsi.
Per Karen Soper, 58 anni, quella che sembrava un’occasione si è trasformata invece in una profonda delusione.
La donna, residente a Neath, in Galles, racconta di aver acquistato una protesi dentaria “modellabile” pagando appena 14,99 sterline, convinta dalle immagini e dai video promozionali che mostravano persone mentre addentavano mele e pannocchie di mais senza alcuna difficoltà.
Quando il pacco è arrivato a casa, però, la realtà era completamente diversa.
“Sembravano più belle le caramelle Haribo”
Aprendo la confezione, Karen Soper si è trovata davanti una protesi che, a suo dire, non aveva nulla a che vedere con quella mostrata nella pubblicità.
“Era solo plastica rigida ed economica”, ha raccontato.
Ha provato più volte a indossarla, ma ogni tentativo è fallito: la dentiera continuava a cadere immediatamente dalla bocca.
La frase che ha attirato l’attenzione sui social è stata però un’altra.
“Sembravano le caramelle Haribo a forma di denti. Anzi, quelle erano persino più belle.”
Un paragone che sintetizza tutta la sua delusione per un acquisto che sperava potesse aiutarla a ritrovare fiducia nel proprio sorriso.
Una storia iniziata vent’anni fa
Karen ha spiegato di aver perso tutti i denti circa vent’anni fa a causa di una grave malattia gengivale.
Da allora ha utilizzato diverse dentiere, ma senza mai trovare una soluzione davvero soddisfacente.
Le protesi che aveva provato in passato tendevano infatti a muoversi continuamente, rendendole difficile parlare e mangiare con tranquillità.
Non potendosi permettere un trattamento odontoiatrico più costoso, aveva visto nell’annuncio comparso su Facebook una possibile alternativa.
L’annuncio sembrava convincente
A convincerla era stato soprattutto il video promozionale.
Nel filmato gli utenti mostravano con naturalezza la dentiera mentre mangiavano alimenti duri, lasciando intendere che il prodotto fosse stabile e semplice da utilizzare.
L’inserzione rimandava a una pagina Facebook con pochissimi follower, un dettaglio che Karen ammette di non aver considerato al momento dell’acquisto.
Quando ha confrontato il prodotto ricevuto con quello mostrato nella pubblicità, racconta di essere rimasta incredula.
“Non assomigliava per niente a quello che avevano pubblicizzato.”
L’appello agli altri utenti
Oltre alla delusione, Karen dice di aver deciso di raccontare la propria esperienza per evitare che altre persone commettano lo stesso errore.
Secondo la donna, il valore reale del prodotto sarebbe stato di pochi centesimi rispetto al prezzo pagato.
“Qualcuno sta facendo una fortuna con questi prodotti. Voglio soltanto avvertire gli altri di non farsi fregare.”
Pur precisando di aver acquistato in passato altri articoli attraverso i social senza particolari problemi, questa volta l’esperienza si è rivelata completamente diversa dalle aspettative.
La sua vicenda riaccende così l’attenzione sull’importanza di verificare con attenzione affidabilità dei venditori, recensioni e caratteristiche dei prodotti prima di concludere acquisti online, soprattutto quando le promesse pubblicitarie appaiono particolarmente allettanti.