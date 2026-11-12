Giovanni Baraldi, tumore al pancreas: la raccolta fondi per il farmaco da 40mila dollari al mese accende la speranza per Nanni

Giovanni Baraldi

La chemioterapia non sta più dando i risultati sperati per il giovane padovano, raccolta fondi per il daraxonrasib

A 31 anni si trova ad affrontare una delle battaglie più difficili della sua vita. Giovanni Baraldi, per gli amici Nanni, convive con un tumore al pancreas al quarto stadio, con metastasi al fegato e ai polmoni. La diagnosi è arrivata nel novembre 2025 e da allora il giovane padovano ha affrontato cicli di chemioterapia intensivi. Le cure, però, non starebbero più producendo i risultati sperati e la famiglia sta cercando nuove possibilità terapeutiche.

Intorno a lui si è mobilitata una rete di affetti che comprende la fidanzata Lucrezia Levorin, i genitori Paolo Baraldi e Alessandra Gonzato e gli amici più stretti. È partita così una raccolta fondi online, intitolata «Sostieni le cure di Nanni», per sostenere le spese legate a un eventuale accesso a nuove terapie, ai viaggi e alla permanenza in centri specializzati. Tra le opzioni che stanno cercando di approfondire c’è il daraxonrasib, un farmaco sviluppato dall’americana Revolution Medicines.

Il farmaco Rasonque e il costo delle cure negli Stati Uniti

Il principio attivo daraxonrasib, commercializzato negli Stati Uniti con il nome di Rasonque, è una terapia mirata destinata a pazienti adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico che abbiano già ricevuto almeno un precedente trattamento sistemico. Il farmaco agisce sulle proteine della famiglia RAS, coinvolte nei meccanismi di crescita delle cellule tumorali.

Il 26 agosto 2026 è arrivata l’approvazione della Food and Drug Administration (FDA) americana, sulla base dei risultati dello studio clinico di fase 3 RASolute 302. Nei pazienti coinvolti nella sperimentazione, la sopravvivenza mediana è stata di 13,2 mesi con daraxonrasib contro 6,7 mesi con la chemioterapia standard. Si tratta di dati riferiti alla popolazione dello studio, non di una previsione individuale per ogni paziente.

Il trattamento ha però un costo molto elevato per chi deve procurarselo privatamente negli Stati Uniti: secondo quanto riportato nella raccolta fondi, circa 40mila dollari al mese. L’oncologa che segue Giovanni avrebbe indicato la necessità di valutare un primo percorso di almeno tre mesi. Una cifra che rende particolarmente difficile affrontare questa strada senza un sostegno economico esterno.

La gara di solidarietà: quasi 60mila euro in donazioni

La mobilitazione è partita attraverso GoFundMe, con Lucrezia e un gruppo di amici impegnati nell’organizzazione della campagna. In pochi giorni sono arrivate migliaia di adesioni, con contributi provenienti da persone che hanno voluto partecipare alla raccolta anche attraverso la condivisione dell’appello.

«La raccolta fondi ha raggiunto 76.640 euro su un obiettivo di 80mila, grazie a 2.469 donazioni. È stato così già raggiunto il 96% della cifra fissata dagli organizzatori». Le risorse serviranno a esplorare le possibilità di accesso al daraxonrasib negli Stati Uniti, ma anche a coprire eventuali trasferte, soggiorni e supporto psicologico.

Gli organizzatori precisano che ogni opzione terapeutica verrà valutata insieme ai professionisti sanitari, sulla base delle condizioni cliniche del giovane.

Il nodo dell’Italia: cosa sta succedendo tra EMA e AIFA

Nel frattempo si è mosso anche il fronte istituzionale. Dopo il via libera americano, il 15 ottobre 2026 il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha espresso un parere positivo, raccomandando l’autorizzazione di Rasonque per il trattamento degli adulti con tumore pancreatico metastatico già sottoposti ad almeno una terapia sistemica. La decisione definitiva della Commissione europea resta un passaggio distinto.

In Italia, già il 16 settembre, il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato aveva annunciato che AIFA aveva avviato un’interlocuzione con Revolution Medicines per verificare la possibilità di attivare un programma nazionale di uso compassionevole. Questa procedura, se autorizzata e attivata, potrebbe consentire a pazienti con determinati requisiti di ricevere gratuitamente il medicinale prima del completamento dell’iter regolatorio, a condizione che l’azienda accetti di fornirlo e siano rispettate le condizioni previste, compresa la valutazione del comitato etico.

La questione riguarda anche il percorso di Giovanni. Secondo quanto riferito dagli organizzatori della raccolta, il giovane non può attualmente accedere ai limitati percorsi disponibili attraverso specifiche sperimentazioni in Italia. Da qui la ricerca di una soluzione alternativa e la richiesta di un intervento delle istituzioni venete per sostenere le spese.

L’appello alla Regione Veneto: «Aiutateci a sostenere le cure»

La famiglia guarda quindi a due direzioni: trovare le risorse necessarie per esplorare la strada americana e verificare se sia possibile ottenere il farmaco attraverso un percorso di accesso compassionevole in Italia. Il coinvolgimento dello Iov, dove Giovanni è seguito, potrebbe essere importante per valutare l’eventuale eleggibilità e le procedure da attivare, ma non esiste al momento una garanzia di accesso alla terapia.

Intanto la raccolta continua. Nanni è descritto dagli amici come una persona solare, creativa, appassionata di musica e danza, capace di trovare leggerezza anche nei momenti più complicati. «Ha la danza nel corpo e la musica nel sangue», scrivono nella presentazione della campagna.

Dietro i numeri delle donazioni c’è soprattutto il tentativo di non lasciare solo un ragazzo di 31 anni e di offrirgli la possibilità di valutare ogni strada terapeutica insieme ai medici. La richiesta alla Regione Veneto si inserisce in questa corsa, mentre la famiglia e gli amici continuano a cercare risposte e sostegno.