Buon onomastico Renato oggi 12 novembre: video, gif e immagini di auguri da condividere

buon onomastico Renato

Oggi 12 novembre si festeggia San Renato, vescovo di Angers. La tradizione racconta che il santo venerato dalla chiesa cattolica in origine si chiamava Maurilio. Si narra che gli fu chiesto di battezzare un bambino moribondo ma arrivò tardi perché trattenuto da un compito urgente.

Il miracolo di San Renato

Profondamente segnato da quell’episodio, e sentendosi in colpa, decise di partire per l’Inghilterra dopo aver gettato le chiavi del tesoro della cattedrale in mare. Le chiavi furono ritrovate dai pescatori all’interno del fegato di un grosso pesce. I cittadini di Angers rintracciarono il vescovo e lo convinsero a tornare.

Il miracolo di San Renato. Una volta rientrato Maurilio si recò a pregare sulla tomba del bambino morto che resuscitò miracolosamente e lo battezzò René (rinato). Da quel momento il vescovo di Angers fu per la popolazione Renato. Alcuni storici sostengono che Renato in età avanzata si fosse trasferito in Italia a Sorrento, città dove il santo è antica la tradizione del culto del santo e vescovo della città in provincia di Napoli.

Origine del nome. II nome Renato ha origine celtica e significa ‘nato di nuovo’. 

Buon onomastico Renato 12 novembre: immagini da inoltrare su WhatsApp

Auguri di buon onomastico. Oggi, 12 novembre, in occasione della ricorrenza di San Renato tanti cercheranno di sorprendere i propri cari, gli amici e i colleghi di lavoro con messaggi originali, significativi o divertenti per augurare buon onomastico RenatoRenata. Di seguito alcuni immagini, video e gif da inoltrare oggi, 12 novembre, per gli auguri di buon onomastico.

