Luana Labbate

Cinque giorni di agonia all’ospedale Santo Spirito di Pescara dopo il grave trauma cranico

Una caduta durante un allenamento, il disperato tentativo dei medici di salvarle la vita e, dopo cinque giorni di agonia, la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Luana Labbate, 43 anni, originaria di Isernia, è morta all’ospedale Santo Spirito di Pescara per le conseguenze di un grave trauma cranico riportato venerdì scorso in una palestra di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti.

La donna, che da alcuni anni viveva in Abruzzo, era stata ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione. Nonostante le cure e gli sforzi del personale sanitario, il quadro clinico non ha lasciato possibilità di recupero. Martedì 10 novembre è stata accertata la morte encefalica e, al termine del previsto periodo di osservazione, è stato certificato il decesso.

Nel momento di maggiore dolore, i familiari hanno compiuto una scelta di grande generosità, dando il consenso alla donazione degli organi. Le operazioni di prelievo sono state effettuate mercoledì 11 novembre, offrendo ad altre persone una concreta possibilità di cura.

La caduta durante gli esercizi alla sbarra

L’incidente si è verificato venerdì 6 novembre all’interno di una palestra di San Giovanni Teatino. Secondo le prime ricostruzioni, Luana stava effettuando alcuni esercizi alla sbarra quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe caduta battendo violentemente la testa.

Le condizioni della 43enne sono apparse subito estremamente gravi. È stato richiesto l’intervento del 118, che ha provveduto al trasporto d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Pescara. La donna è arrivata nella struttura sanitaria in coma, con un importante trauma cranico, ed è stata ricoverata in Terapia intensiva.

I medici hanno tentato in ogni modo di salvarle la vita, ma le lesioni riportate si sono rivelate troppo gravi. La diagnosi di morte encefalica è arrivata martedì 10 novembre. Successivamente, completato il periodo di osservazione previsto dalla procedura, è stato dichiarato il decesso.

Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire le circostanze della caduta e a verificare quanto successo all’interno della struttura sportiva. Al momento non sono stati chiariti i motivi per cui la donna abbia perso l’equilibrio.

La donazione degli organi dopo il dolore per la perdita

Alla tragedia si è aggiunto il gesto dei familiari, che hanno acconsentito alla donazione degli organi di Luana. Il prelievo è stato effettuato nella giornata di mercoledì 11 novembre, dopo il completamento delle procedure sanitarie previste.

Una decisione che assume un significato ancora più profondo davanti alla perdita improvvisa di una donna di appena 43 anni. La possibilità che altri pazienti possano beneficiare della donazione rappresenta un segno concreto di solidarietà, maturato in uno dei momenti più difficili per i suoi cari.

La notizia ha suscitato profonda commozione anche a Poggio Sannita, paese d’origine della famiglia, in provincia di Isernia, al quale Luana era rimasta legata.

Il cordoglio del Comune di Poggio Sannita

L’amministrazione comunale ha voluto esprimere pubblicamente la propria vicinanza ai familiari attraverso una nota di cordoglio.

«L’Amministrazione comunale di Poggio Sannita esprime sincero cordoglio per la prematura scomparsa di Luana Labbate, manifestando profonda vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi cari. Nel dolore di questa perdita il gesto della donazione degli organi assume un significato di straordinario valore umano e civile».

Parole che interpretano il sentimento di un’intera comunità, colpita dalla morte prematura della 43enne. Una vita spezzata da una caduta le cui cause devono ancora essere chiarite, mentre la scelta della famiglia di autorizzare la donazione degli organi ha trasformato il dolore della perdita in un gesto di speranza per altre persone.