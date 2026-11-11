Chloe uccisa a 16 anni con cinque coltellate dalla rivale in amore: «Non puoi chiamare la polizia, è morta»

Chloe Watson Dransfield e Kayla Smith

La tragedia a Leeds dopo la lite per un ragazzo che aveva avuto una relazione con entrambe, l’ammissione della 18enne Kayla Smith

Cinque coltellate al collo e alla schiena, al termine di uno scontro nato per un ragazzo conteso. Poi una frase agghiacciante rivolta al nonno: «Non puoi chiamare la polizia, è morta». È la drammatica ricostruzione emersa davanti alla Leeds Crown Court, in Inghilterra, durante il processo per la morte di Chloe Watson Dransfield, 16 anni, accoltellata nelle prime ore del 28 marzo nel quartiere di Austhorpe, a Leeds. Sul banco degli imputati ci sono Kayla Smith, 18 anni, Archie Rycroft, 20, e Blake Dowling, 18. La prima ha ammesso di aver inferto le coltellate mortali, dichiarandosi colpevole di omicidio colposo, ma nega l’accusa di omicidio volontario. Gli altri due respingono le contestazioni.

Secondo l’accusa, dietro l’aggressione ci sarebbe stata la gelosia di Smith nei confronti della relazione tra Chloe e Dowling, un ragazzo che in precedenza era stato anche il suo fidanzato.

Le minacce al telefono e il taxi per raggiungere la rivale

Ricostruendo i fatti davanti alla giuria, il pubblico ministero Mark McKone KC ha spiegato che le tensioni tra le due ragazze erano andate avanti per tutta la sera del 27 marzo. Smith avrebbe minacciato ripetutamente Chloe, arrivando a dirle che l’avrebbe accoltellata.

Una testimone, Charlotte Parker, ha raccontato di aver ascoltato alcune telefonate tra le due giovani. Durante una videochiamata, un’amica della vittima avrebbe sentito Smith rivolgersi a Dowling con parole minacciose, prima di scoprire che Chloe era presente. A quel punto avrebbe pronunciato una minaccia esplicita: «Ti accoltellerò alla gola».

Le due ragazze avrebbero quindi concordato di affrontarsi. Secondo la ricostruzione della procura, fu proprio Dowling a prenotare un taxi per accompagnare Chloe all’abitazione del nonno di Smith, nella zona di Kennerleigh Avenue. Il ragazzo, che aveva avuto una relazione con entrambe, sarebbe stato consapevole dei contrasti tra le due.

La madre di Dowling, Zoe, ha riferito in aula che il figlio aveva avuto una relazione con Smith per circa due anni, prima di iniziare quella con Chloe. Dopo la separazione, la diciottenne sarebbe diventata, secondo la sua testimonianza, «gelosa e ossessionata» dalla nuova relazione.

Cinque coltellate e la frase al nonno: «È morta»

L’aggressione si sarebbe consumata poco dopo le 5 del mattino. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso Smith mentre usciva dalla dependance del giardino del nonno, dove viveva, indossando il pigiama e tenendo in mano un oggetto luccicante. Dietro di lei camminava Rycroft, con un telefono.

Le immagini di un videocitofono Ring hanno immortalato alcuni momenti precedenti all’accoltellamento. Si sente Smith incitare Chloe allo scontro, mentre secondo l’accusa avrebbe anche pronunciato un’altra minaccia. La telecamera non ha ripreso direttamente le coltellate, ma la giuria ha appreso che un uomo sarebbe stato sentito ridere durante e dopo l’aggressione.

Secondo la ricostruzione del pubblico ministero, Chloe venne colpita cinque volte al collo e alla schiena. Rycroft avrebbe seguito Smith per filmare la scena con il telefono di lei, ma un video sarebbe stato successivamente cancellato e non è stato possibile recuperarlo. Il ventenne sostiene invece di aver seguito l’amica soltanto per curiosità e di non essersi accorto della presenza di un coltello.

Subito dopo l’accoltellamento, Smith e Rycroft sarebbero tornati verso l’abitazione. Le immagini registrate poco dopo mostrano il nonno della ragazza, Geoff Smith, intenzionato a chiamare la polizia. «Non puoi chiamare la polizia, è morta», avrebbe risposto la nipote.

L’uomo ha infine chiesto l’intervento dei soccorsi 37 minuti dopo l’aggressione e ha tentato di rianimare Chloe insieme a un vicino. La sedicenne è stata trasportata in ospedale, dove è morta alle 6.40.

La confessione e le accuse agli altri due ragazzi

In aula Smith ha riconosciuto di aver accoltellato Chloe e di averle provocato la ferita mortale, ma sostiene di non aver avuto l’intenzione di ucciderla o di causarle lesioni gravissime. La procura contesta questa versione e sostiene che l’aggressione fosse stata organizzata e premeditata.

Anche il ruolo degli altri due imputati è al centro del dibattimento. Secondo l’accusa, Dowling avrebbe contribuito a organizzare lo scontro accompagnando Chloe sul luogo dell’incontro, mentre Rycroft avrebbe incoraggiato la violenza seguendo Smith e tentando di filmare l’aggressione. Entrambi negano le accuse di omicidio e omicidio colposo.

Un altro particolare emerso durante il processo riguarda il comportamento successivo all’arrivo della polizia: secondo il pubblico ministero, Smith e Rycroft sarebbero stati trovati a ridere e scherzare con altri due conoscenti mentre consumavano protossido d’azoto.

Il processo è ancora in corso e la giuria dovrà valutare le responsabilità individuali dei tre imputati. La famiglia di Chloe, che ha partecipato alle udienze indossando magliette in sua memoria, ha già espresso il proprio dolore per una perdita che, come dichiarato in precedenza, non potrà mai essere superata.