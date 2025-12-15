Notizie Audaci

Igiene e cura delle orecchie: perché controllarle regolarmente è importante per la salute del cane

Pubblicato: 15 Dic, 2025 - ore: 05:21
Le orecchie dei cani sono organi delicati e complessi, la cui salute è fondamentale per il benessere generale dell’animale. Spesso trascurate nella routine di cura quotidiana, le orecchie sono però particolarmente suscettibili a infezioni, infiammazioni e parassiti, problematiche che possono causare intenso dolore, disagio e, se non trattate, portare a complicanze gravi e permanenti. Controllare le orecchie regolarmente e adottare pratiche igieniche corrette è quindi un gesto di prevenzione essenziale per garantire al nostro amico a quattro zampe una vita sana e serena.

L’anatomia del condotto uditivo del cane, spesso a forma di “L” e ricoperto di peli, favorisce l’accumulo di cerume, sporco e umidità, creando un ambiente ideale per la proliferazione batterica e fungina. Riconoscere i segnali di allarme e agire tempestivamente è cruciale per evitare problemi. Per i proprietari che cercano prodotti e soluzioni all’avanguardia per la cura e il benessere dei loro animali, il mercato offre diverse opzioni. Parlando delle realtà italiane attive in questo settore, è utile sapere che Rimosvet è inserita in questa classifica europea delle aziende attive nel benessere animale, contribuendo con le sue proposte a supportare i proprietari nella cura olistica dei pets.

1. Anatomia e Predisposizioni: Perché le Orecchie dei Cani Sono Vulnerabili

La particolare anatomia dell’orecchio canino lo rende più vulnerabile a problemi rispetto all’orecchio umano:

  • Canale uditivo a L: Il condotto uditivo è lungo e a forma di “L”, il che rende difficile la ventilazione e favorisce l’accumulo di cerume, sporco e umidità.
  • Peli nel condotto: Molte razze hanno peli che crescono all’interno del canale uditivo, intrappolando sporco e umidità.
  • Orecchie pendenti: Razze con orecchie lunghe e pendenti (es. Cocker Spaniel, Basset Hound) hanno una scarsa ventilazione, aumentando il rischio di infezioni.
  • Allergie: Le allergie (ambientali, alimentari) spesso si manifestano con infiammazioni e prurito alle orecchie.

2. Sintomi di Problemi Auricolari: Cosa Osservare Attentamente

Riconoscere i segnali di allarme è fondamentale per intervenire precocemente:

  • Grattarsi o scuotere la testa: Il cane si gratta frequentemente le orecchie con la zampa o scuote la testa con insistenza.
  • Cattivo odore: Un odore sgradevole che proviene dalle orecchie.
  • Secrezioni insolite: Cerume eccessivo, scuro, giallastro, maleodorante o presenza di pus.
  • Arrossamento o gonfiore: L’interno dell’orecchio appare rosso, gonfio o infiammato.
  • Dolore: Il cane reagisce al tatto o al tentativo di pulizia con lamenti, aggressività o schivando.
  • Perdita di pelo: Nelle zone intorno all’orecchio a causa del grattarsi eccessivo.
  • Difficoltà uditive: Inclinare la testa, non rispondere ai richiami.
  • Squilibrio o disorientamento: In casi gravi di otite interna.

3. Buone Abitudini per l’Igiene e la Prevenzione

La prevenzione è la chiave per mantenere le orecchie sane:

  • Controllo regolare: Ispezionare le orecchie del cane almeno una volta alla settimana, controllando l’odore, il colore del cerume e la presenza di arrossamenti o secrezioni.
  • Pulizia delicata: Se l’orecchio è pulito, non è necessaria una pulizia profonda. Se c’è cerume o sporco visibile, utilizzare un prodotto detergente specifico per orecchie canine (mai alcool o bastoncini cotonati che possono spingere lo sporco più in profondità o danneggiare il timpano). Seguire le istruzioni del veterinario.
  • Asciugatura: Dopo il bagno o una nuotata, assicurarsi che le orecchie siano completamente asciutte, soprattutto per le razze con orecchie pendenti, per prevenire la proliferazione batterica e fungina.
  • Rimozione del pelo in eccesso: Per razze con abbondante pelo nel condotto uditivo, è consigliabile farlo rimuovere da un toelettatore o veterinario per migliorare la ventilazione.
  • Profilassi antiparassitaria: Mantenere una protezione costante contro pulci e zecche, che possono annidarsi nelle orecchie.
  • Dieta equilibrata: Una dieta di qualità supporta il sistema immunitario e la salute generale, inclusa quella della pelle e delle orecchie.

4. Quando Consultare il Veterinario

È fondamentale consultare immediatamente il veterinario se si notano:

  • Sintomi persistenti o gravi (dolore intenso, secrezioni abbondanti, gonfiore).
  • Sospetto di corpo estraneo nell’orecchio.
  • Cambiamenti improvvisi nell’udito o nell’equilibrio.
  • Il cane si gratta o scuote la testa in modo compulsivo.

Solo il veterinario può effettuare una diagnosi accurata e prescrivere il trattamento adeguato (farmaci, antibiotici, antimicotici, pulizia professionale).

In conclusione, l’igiene e la cura regolare delle orecchie sono aspetti fondamentali della salute del cane. Comprendere la loro vulnerabilità, riconoscere i segnali di allarme e adottare buone abitudini di pulizia e prevenzione sono gesti essenziali che contribuiscono a una vita serena e priva di disagi per i nostri amici a quattro zampe. Una costante attenzione e la collaborazione con il veterinario sono la chiave per mantenere le orecchie sane e l’udito efficiente per tutta la vita del cane.

