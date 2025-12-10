Social vietati ai minori: l’Australia agisce, l’Italia processa, psicologi e pediatri divisi: ‘Adulti assenti’

Social vietati agli under 16 in Australia

Vietare TikTok e Instagram ai minori risolve o sposta il problema?

Non è (solo) un divieto. È un atto politico, culturale, pedagogico e giudiziario. L’Australia ha vietato ai minori di 16 anni l’accesso a tutte le piattaforme social, mentre in Italia — nel silenzio della politica — sono professionisti, psicologi, pediatri e associazioni a muovere le leve legali.

Nei prossimi giorni il Tribunale civile di Roma si esprimerà sul maxi-ricorso depositato da Codacons, Adusbef e Assourt contro Meta/Instagram per mancata verifica reale dell’età.

La voce dello psicologo: “Non è un divieto, è una fuga dagli adulti”

A parlare in controtendenza è Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e presidente dell’Associazione Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo).

“Il punto non è togliere un’App, ma chiedersi perché milioni di adolescenti si rifugiano lì dentro. Non scappano dai social: scappano dal mondo reale dove non si sentono ascoltati, visti, protetti”.

Lui vede il divieto australiano come protezione a metà:

“Protegge, ma non cura. Se non ricostruiamo relazioni, educazione affettiva e presenza adulta, cambierà solo il luogo della fuga, non la fragilità”.

Il pedagogista Novara: “Genitori lasciati soli contro un sistema spietato”

Il pedagogista Daniele Novara, promotore della raccolta firme che ha superato 100mila adesioni, esulta:

“L’Australia ha aperto una strada che l’Europa deve percorrere. Ai genitori serve una legge, non sermoni”.

La scuola italiana oggi vieta lo smartphone in aula, ma fuori — osserva — nessuno tutela le famiglie:

“È una lotta impari: nessun genitore può farcela contro l’impero digitale senza un sostegno giuridico”.

I pediatri: “È dipendenza comportamentale, non semplice distrazione”

A essere netto è Rino Agostiniani, presidente Società Italiana di Pediatria (Sip):

“I social generano una dipendenza comportamentale. L’Australia ha fatto ciò che nessuno ha avuto il coraggio di fare”.

La ministra australiana delle Comunicazioni, Anika Wells, li definisce:

“Algoritmi predatori, una cocaina comportamentale”.

Il fronte giudiziario italiano: la decisione del Tribunale di Roma

Mentre l’Australia spegne gli account, l’Italia attende la decisione del Tribunale civile di Roma sull’azione inibitoria contro Meta/Instagram:

Ricorrenti : Codacons, Adusbef, Assourt

: Codacons, Adusbef, Assourt Obiettivo : stop totale agli account under 13 e verifica certa dell’età

: stop totale agli account under 13 e verifica certa dell’età Contestazione: Meta utilizza autodichiarazioni eludibili, esponendo minorenni a contatti e contenuti inappropriati

Se il ricorso verrà accolto, scatterà:

blocco e rimozione di centinaia di migliaia di account under 13

obbligo tecnico di verifica reale (age verification certificata)

Un precedente che cambierebbe l’ecosistema digitale italiano. Un passaggio storico, ma ancora una volta limitato all’hardware del fenomeno e non alla sua anima: i ragazzi si sposteranno altrove, più nascosti, più soli. Perché la domanda resta sospesa:

Chi li ascolterà davvero quando lo schermo verrà spento?

Il nodo vero: non lo smartphone, ma la solitudine

Tutti parlano di divieti, filtri, algoritmi. Ma la diagnosi più spietata resta quella di Lavenia:

“I social sono un sintomo. La solitudine è la malattia. E non si cura con un decreto, ma con adulti che tornano adulti”.