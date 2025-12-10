Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Salute

Social vietati ai minori: l’Australia agisce, l’Italia processa, psicologi e pediatri divisi: ‘Adulti assenti’

DiRedazione

Pubblicato: 10 Dic, 2025 - ore: 17:13 #divieto social under 16 Australia
Social vietati agli under 16 in AustraliaSocial vietati agli under 16 in Australia

Vietare TikTok e Instagram ai minori risolve o sposta il problema?

Non è (solo) un divieto. È un atto politico, culturale, pedagogico e giudiziario. L’Australia ha vietato ai minori di 16 anni l’accesso a tutte le piattaforme social, mentre in Italia — nel silenzio della politica — sono professionisti, psicologi, pediatri e associazioni a muovere le leve legali.
Nei prossimi giorni il Tribunale civile di Roma si esprimerà sul maxi-ricorso depositato da Codacons, Adusbef e Assourt contro Meta/Instagram per mancata verifica reale dell’età.

La voce dello psicologo: “Non è un divieto, è una fuga dagli adulti”

A parlare in controtendenza è Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e presidente dell’Associazione Di.Te. (Dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo).

“Il punto non è togliere un’App, ma chiedersi perché milioni di adolescenti si rifugiano lì dentro. Non scappano dai social: scappano dal mondo reale dove non si sentono ascoltati, visti, protetti”.

Lui vede il divieto australiano come protezione a metà:

“Protegge, ma non cura. Se non ricostruiamo relazioni, educazione affettiva e presenza adulta, cambierà solo il luogo della fuga, non la fragilità”.

Il pedagogista Novara: “Genitori lasciati soli contro un sistema spietato”

Il pedagogista Daniele Novara, promotore della raccolta firme che ha superato 100mila adesioni, esulta:

“L’Australia ha aperto una strada che l’Europa deve percorrere. Ai genitori serve una legge, non sermoni”.

La scuola italiana oggi vieta lo smartphone in aula, ma fuori — osserva — nessuno tutela le famiglie:

“È una lotta impari: nessun genitore può farcela contro l’impero digitale senza un sostegno giuridico”.

I pediatri: “È dipendenza comportamentale, non semplice distrazione”

A essere netto è Rino Agostiniani, presidente Società Italiana di Pediatria (Sip):

“I social generano una dipendenza comportamentale. L’Australia ha fatto ciò che nessuno ha avuto il coraggio di fare”.

La ministra australiana delle Comunicazioni, Anika Wells, li definisce:

“Algoritmi predatori, una cocaina comportamentale”.

Il fronte giudiziario italiano: la decisione del Tribunale di Roma

Mentre l’Australia spegne gli account, l’Italia attende la decisione del Tribunale civile di Roma sull’azione inibitoria contro Meta/Instagram:

  • Ricorrenti: Codacons, Adusbef, Assourt
  • Obiettivo: stop totale agli account under 13 e verifica certa dell’età
  • Contestazione: Meta utilizza autodichiarazioni eludibili, esponendo minorenni a contatti e contenuti inappropriati

Se il ricorso verrà accolto, scatterà:

  • blocco e rimozione di centinaia di migliaia di account under 13
  • obbligo tecnico di verifica reale (age verification certificata)

Un precedente che cambierebbe l’ecosistema digitale italiano. Un passaggio storico, ma ancora una volta limitato all’hardware del fenomeno e non alla sua anima: i ragazzi si sposteranno altrove, più nascosti, più soli. Perché la domanda resta sospesa:
Chi li ascolterà davvero quando lo schermo verrà spento?

Il nodo vero: non lo smartphone, ma la solitudine

Tutti parlano di divieti, filtri, algoritmi. Ma la diagnosi più spietata resta quella di Lavenia:

“I social sono un sintomo. La solitudine è la malattia. E non si cura con un decreto, ma con adulti che tornano adulti”.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Salute

Ricette valide 12 mesi e certificati di malattia a distanza: la svolta che piace soprattutto ai pazienti

Dic 9, 2025 Redazione
Salute

Ospedali, la classifica di Agenas: chi sono i 15 migliori d’Italia e perché il divario Nord-Sud resta una voragine

Dic 9, 2025 Redazione
Salute

Mal di gola che peggiora di notte: perché succede davvero e quando preoccuparsi

Dic 6, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Notizie Audaci

Federico Mastrostefano travolto dalle accuse in studio: ‘Che bel seno’, chat e telefonate ribaltano Uomini e Donne

Gossip e TV

«Basito, ma non c’è razzismo»: Malù chiude la polemica su I Watussi in diretta a Sportitalia

Gossip e TV

Rocío Muñoz Morales e Stefano De Martino: spunta l’indiscrezione natalizia che incendia il gossip

Attualità

Tatiana Tramacere a Chi l’ha visto: ‘Chiedo scusa a tutti’, social chiusi e fascicolo ancora aperto

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.