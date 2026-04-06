Allarme meningite in Abruzzo: donna muore in poche ore, 15enne in gravi condizioni

La donna è deceduta all'ospedale di Pescara

Caso fulminante a Pescara: muore una donna di 51 anni

Scatta l’allarme in Abruzzo dopo un caso di meningite fulminante che ha portato alla morte una donna di 51 anni all’ospedale di Pescara. La paziente era stata accompagnata in ospedale dai familiari dopo i primi sintomi, ma il quadro clinico è precipitato rapidamente.

Nel giro di poche ore, nonostante i tentativi dei medici, è arrivato il decesso. Un’evoluzione drammatica che conferma la pericolosità delle forme più aggressive di questa infezione.

Un 15enne in rianimazione: condizioni gravi ma stabili

Parallelamente, un altro caso preoccupa le autorità sanitarie. Un ragazzo di 15 anni di Chieti è ricoverato in gravi condizioni nella rianimazione pediatrica dell’ospedale di Pescara.

Il giovane si era presentato in ospedale con i sintomi tipici della meningite nella notte tra giovedì e venerdì. Dopo la diagnosi, è stato trasferito d’urgenza. La prognosi resta riservata, ma secondo le prime informazioni starebbe rispondendo alle terapie.

Cos’è la meningite e perché può essere così pericolosa?

La meningite è un’infiammazione delle membrane che rivestono cervello e midollo spinale. In alcuni casi, come quello registrato a Pescara, può manifestarsi in forma fulminante.

I sintomi più comuni includono:

– febbre alta

– rigidità del collo

– mal di testa intenso

– nausea e vomito

– stato confusionale

Quando l’infezione evolve rapidamente, può diventare letale in poche ore.

Scattano i protocolli sanitari: profilassi e tracciamento

Le Asl di Pescara e Chieti hanno attivato immediatamente tutte le procedure previste.

Per il caso della donna, sono stati individuati i contatti stretti e sottoposti a profilassi. Lo stesso è avvenuto per il 15enne: l’indagine epidemiologica ha coinvolto la scuola e una palestra frequentata dal ragazzo.

Misure fondamentali per contenere eventuali rischi di diffusione.

Nessuna epidemia, ma alta attenzione

Le autorità sanitarie invitano alla calma: al momento non si parla di focolaio, ma di casi isolati. Tuttavia, il livello di attenzione resta alto, soprattutto per la rapidità con cui la malattia può evolvere.

Il monitoraggio proseguirà nei prossimi giorni, mentre la comunità resta in apprensione per le condizioni del giovane ricoverato.