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Mondiali, il piano dell’Iran per superare il problema dei visti dopo lo spostamento della sede del ritiro

DiRedazione

Pubblicato: 23 Mag, 2026 - ore: 23:49 #Iran, #mondiali, #Stati Uniti
Gianni Infantino e Donald TrumpIl presidente della Fifa Gianni Infantino con Donald Trump

La federazione annuncia il trasferimento del ritiro in Messico: sullo sfondo sicurezza e accessi

A meno di un mese dall’inizio dei Mondiali arriva una decisione che sta facendo discutere ben oltre il calcio.

La federazione dell’Iran ha annunciato di aver deciso di spostare il proprio centro di allenamento dagli Stati Uniti al Messico per il periodo di preparazione e gestione della competizione.

Secondo quanto comunicato dal presidente federale Mehdi Taj, il cambiamento sarebbe stato condiviso con gli organismi organizzativi del torneo.

Al momento, però, non risulta ancora una conferma ufficiale pubblica da parte della FIFA.

Da Tucson a Tijuana: cosa cambia davvero per la nazionale iraniana

In origine la selezione iraniana avrebbe dovuto stabilire il proprio quartier generale a Tucson, utilizzando il centro sportivo locale per allenamenti e logistica.

Adesso invece la nuova base indicata dalla federazione sarebbe Tijuana, città situata al confine con gli Stati Uniti.

La scelta viene motivata ufficialmente con esigenze organizzative e con la volontà di evitare possibili criticità legate agli spostamenti.

Tra gli elementi richiamati nelle dichiarazioni ci sarebbero anche le questioni relative ai visti e il quadro internazionale.

La federazione ritiene che entrare negli Stati Uniti partendo dal Messico possa rendere più semplice la gestione della squadra.

Sicurezza, geopolitica e Mondiali: perché questa scelta pesa più del previsto

La decisione arriva in una fase delicata.

Nelle ultime settimane il contesto internazionale e le tensioni geopolitiche hanno inevitabilmente riportato l’attenzione anche sugli aspetti organizzativi di grandi eventi come il Mondiale.

Il trasferimento annunciato dall’Iran mostra come oggi la preparazione di una nazionale non passi soltanto dal campo ma anche da elementi logistici, autorizzazioni e mobilità internazionale.

Resta però un dato importante: l’Iran non ha annunciato alcun passo indietro sulla partecipazione al torneo.

Le partite restano negli Stati Uniti: il calendario non cambia

Nonostante il cambio di base, il programma delle gare resterebbe invariato.

L’Iran dovrebbe disputare le partite del girone negli Stati Uniti, iniziando con la sfida contro la Nuova Zelanda in Inglewood, per poi affrontare il Belgio e successivamente l’Egitto.

Per questo motivo la scelta del Messico non cambia il percorso sportivo, ma modifica il modo in cui la nazionale arriverà agli appuntamenti.

E mentre si attendono eventuali comunicazioni ufficiali della FIFA, una cosa è certa: anche prima del calcio, questi Mondiali stanno già raccontando molto di quello che succede fuori dal campo.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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