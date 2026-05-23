Katie Price temeva fosse sparito nel nulla, poi il padre rompe il silenzio: ‘Lee è in arresto a Dubai’

Dopo giorni di mistero sulla scomparsa del marito arriva una versione che cambia il quadro
Sembrava il racconto di una sparizione improvvisa, con telefonate interrotte, dubbi e dichiarazioni sempre più preoccupate. Ora però emerge una versione diversa.
Katie Price aveva raccontato pubblicamente di non avere più notizie del marito Lee Andrews da alcuni giorni, arrivando a dire di aver temuto che potesse essergli successo qualcosa di grave.
Nelle ultime ore, però, il padre dell’uomo ha fornito una ricostruzione differente.
Secondo quanto dichiarato ai media britannici, Lee Andrews non sarebbe scomparso né sequestrato, ma si troverebbe in stato di arresto a Dubai.
Al momento, tuttavia, non risultano pubblicamente note eventuali accuse formali a suo carico.
Il matrimonio lampo e i giorni di tensione
La vicenda ha attirato molta attenzione anche per la rapidità con cui si era sviluppata la relazione.
Katie Price e Lee Andrews si sono sposati all’inizio del 2026, pochi giorni dopo essersi conosciuti di persona.
Nelle scorse settimane la coppia stava affrontando una relazione vissuta in gran parte a distanza, con Andrews residente negli Emirati Arabi Uniti.
Secondo il racconto della showgirl, l’uomo avrebbe dovuto raggiungerla nel Regno Unito per partecipare insieme a lei a una trasmissione televisiva, ma il viaggio non sarebbe mai avvenuto.
Da quel momento sarebbero iniziati giorni senza contatti regolari.
Il video, i messaggi e il racconto che aveva fatto temere il peggio
Nei giorni scorsi Katie Price aveva parlato apertamente della situazione anche attraverso i social.
Aveva spiegato di aver ricevuto un’ultima videochiamata che l’aveva profondamente preoccupata e di non riuscire più ad avere notizie certe.
Successivamente aveva raccontato di aver ricevuto anche alcuni messaggi che lasciavano intendere un fermo o comunque una situazione di difficoltà.
In assenza di conferme ufficiali, l’ipotesi di una vera scomparsa aveva iniziato a circolare rapidamente online.
La versione del padre e le domande che restano aperte
A cambiare il racconto è stato il padre di Lee Andrews, che ha dichiarato di essersi recato personalmente a Dubai.
Secondo le sue parole, il figlio starebbe bene e sarebbe in custodia delle autorità locali.
Nel frattempo restano ancora senza risposta diversi interrogativi: dove si trovi esattamente, quali siano le contestazioni nei suoi confronti e quando potrà chiarire pubblicamente la sua posizione.
Anche le autorità britanniche, secondo quanto riferito, stanno seguendo il caso offrendo assistenza consolare alla famiglia.
Per ora una cosa sembra emergere con più chiarezza rispetto alle prime ore: il mistero sulla scomparsa lascia spazio a una vicenda che potrebbe avere contorni molto diversi da quelli immaginati inizialmente.