Novara, omicidio suicidio a Lumellogno: uccide la moglie e il barboncino e si toglie la vita

Marito e moglie, 66 e 65 anni, sono stati trovati privi di vita in un’abitazione di Lumellogno, frazione periferica di Novara, nel pomeriggio di mercoledì 8 marzo dopo l’allarme lanciato dalla figlia.

Tragedia nella frazione Lumellogno di Novara: l’allarme lanciato dalla figlia

La congiunta aveva tentato più volte di contattare telefonicamente i genitori senza ricevere risposta. Preoccupata per la loro sorte si è recata nell’appartamento di via Bonfantini 2. Dopo aver ripetutamente suonato alla porta, ha provato ad entrare in casa con il duplicato in suo possesso senza riuscirci perché dall’interno era chiusa con le chiavi inserite nella toppa. A questo punto sono state allertate le forze dell’ordine e i Vigili del fuoco che sono entrati da una finestra.

Una volta in casa il macabro ritrovamento la donna ed il cane, un barboncino, privi di vita in una stanza e l’uomo in un’altra. Tutti con ferite d’arma da fuoco. L’ipotesi degli inquirenti è che sia stato il marito ad uccidere la 65enne e l’amico a quattro zampe con la carabina che deteneva regolarmente prima di togliersi la vita. Nessun biglietto d’addio è stato trovato in casa per un omicidio suicidio che al momento è avvolto nel mistero. L’uomo amava il cagnolino che portava ogni giorno a passeggio. Era un ex portinaio dell’ospedale Maggiore di Novara e si chiamava Piero.

L’uomo deteneva regolarmente una carabina, misteriosi i motivi dell’omicidio suicidio

Saranno i rilievi della squadra della Scientifica della Questura a stabilire l’esatta dinamica dei fatti. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Novara.

Alcuni vicini hanno riferito di aver sentito dei rumori simili a colpi di pistola nella tarda mattinata ma di non aver dato peso alla cosa in quanto nelle vicinanze ci sono dei lavori di ristrutturazione vicino all’abitazione della frazione Lumellogno, frazione di Novara.