Nubifragio a Favara, madre di tre figli travolta dall’acqua: ricerche senza sosta per Marianna Bello

Maria Bello travolta dall'acqua durante l'alluvione a Favara e dispersa

Nubifragio a Favara: cosa è accaduto

Un violento nubifragio ha colpito Favara e l’intera area sud-occidentale dell’Agrigentino il 1° ottobre. Strade trasformate in torrenti, auto sommerse, cittadini intrappolati in casa. In via Sottotenente Bosco, la furia dell’acqua ha travolto Marianna Bello, 38 anni, madre di tre bambini di 9, 6 e 3 anni.

Il video shock della scomparsa

Un video circolato sui social mostra il momento drammatico: la donna scende dall’auto per raggiungere un negozio, ma pochi passi dopo viene rovesciata dall’ondata e trascinata via. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata risucchiata in un canale sotterraneo attraverso una delle grate aperte.

Le ricerche: speranze ridotte al minimo

I vigili del fuoco di Agrigento, con rinforzi da Palermo e squadre di sommozzatori, stanno ispezionando il sistema sotterraneo di canalizzazione. Il pluviale corre per centinaia di metri sotto la città: le squadre lavorano sia dall’ingresso sia dall’uscita del canale.

I vigili del fuoco che, con le squadre agrigentine ei sommozzatori inviati da Palermo, cercano la donna dicono che la costruzione serviva a incanalare le acque di un torrente e poi è rimasta per le acque piovane. Il canale corre sottoterra per centinaia di metri e viene ispezionato dai pompieri che proseguono le ricerche anche all’uscita del grande pluviale che poi torna in superficie.

Le reazioni della comunità

Il parroco del Rosario, don Nino Gulli, ha organizzato una veglia di preghiera per Marianna Bello, coinvolgendo l’intera comunità. Intanto, i sindaci di Sciacca e Menfi hanno disposto la chiusura delle scuole, segnalando la violenza imprevista del maltempo.

Il sindaco Fabio Termine ha firmato per precauzione un’ordinanza urgente di chiusura delle scuole per ragioni di sicurezza. “Condizioni meteo non previste nel bollettino di ieri con tanta violenza”, ha precisato il capo dell’amministrazione. Infatti sono scattate polemiche per la mancata segnalazione di allerta.

Strade allagate con gente che non poteva uscire da casa per tutta la mattina anche nella frazione balneare di San Leone ad Agrigento per il nubifragio della mattina. Auto sommerse con gli automobilisti che cercavano di spingerle con l’acqua alta 50 centimetri.