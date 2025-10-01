Notizie Audaci

Sant’Angelo dei Lombardi, dove è stato ritrovato senza vita Giuseppe Scuotto dopo oltre un mese

Pubblicato: 1 Ott, 2025 - ore: 23:43
Giuseppe ScuottoGiuseppe Scuotto

Chi era Giuseppe Scuotto e la mattina della scomparsa

Giuseppe Scuotto, 68 anni, residente in provincia di Alessandria, era tornato ad agosto nella sua terra d’origine, a Sant’Angelo dei Lombardi, per trascorrere qualche settimana in famiglia. Il 22 agosto, poco dopo le 10, era uscito di casa in contrada Ruggiano per una passeggiata. Una telecamera di videosorveglianza lo riprese per l’ultima volta mentre camminava in direzione di località Parenza Sereno. Poi, il nulla. L’uomo è stato trovato morto a oltre un mese di distanza, il 1° ottobre.

Perché il corpo è stato trovato solo dopo 40 giorni?

Nonostante le ricerche fossero state imponenti – con unità cinofile, droni ed elicotteri – per oltre un mese non emerse alcun indizio. La Prefettura sospese le ricerche dopo dieci giorni, in attesa di elementi nuovi. Il ritrovamento del corpo, avvenuto a soli 20 metri dall’abitazione della figlia, solleva interrogativi: com’è possibile che il pozzo non sia stato verificato prima o che eventuali sopralluoghi non abbiano dato esito?

Il dolore della moglie e gli appelli pubblici

La moglie, disperata, aveva lanciato appelli pubblici e si era rivolta anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?” nella speranza di ricevere segnalazioni. Si era ipotizzato che l’uomo potesse aver preso un treno per l’Alessandrino in preda a un vuoto di memoria, ipotesi che ha mantenuto viva la speranza della famiglia fino all’amaro epilogo.

L’autopsia chiarirà le cause del decesso

Carabinieri e vigili del fuoco hanno recuperato la salma nel pomeriggio. La Procura di Avellino potrebbe disporre un’autopsia per accertare le cause del decesso: si ipotizza un malore improvviso, ma non si escludono altre ricostruzioni. La perizia medica sarà decisiva per stabilire tempi e dinamica della morte.

Un pozzo a venti metri da casa: coincidenza o dettaglio trascurato?

Resta il dubbio più inquietante: come ha fatto il corpo di Giuseppe Scuotto a restare “invisibile” per oltre quaranta giorni in un luogo così vicino all’abitazione? Una domanda che pesa sulla comunità e a cui gli inquirenti dovranno dare risposta.

