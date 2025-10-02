Notizie Audaci

Auto parte senza conducente al casello di Roma Nord, passeggera salvata ‘in corsa: cosa è successo

DiRedazione

Pubblicato: 2 Ott, 2025 - ore: 02:45 #auto senza conducente, #casello, #Roma nord
Caos e paura al casello di Roma nordCaos e paura al casello di Roma nord

L’anziana donna ha tentato di lanciarsi in corsa

Attiva per errore la modalità drive mentre paga al casello e la moglie vive momenti di puro terrore. L’episodio si è verificato alla barriera autostradale di Roma Nord, quando un veicolo senza conducente ha attraversato il piazzale provenendo da uno degli stalli di pedaggio, distante circa 300 metri.

Gli agenti della Polizia Stradale di Roma, impegnati in un posto di controllo, hanno notato l’insolita scena: la vettura procedeva senza nessuno al volante, mentre dal lato passeggero anteriore una donna urlava disperatamente tentando di uscire dall’auto in corsa.

Il traffico, in quel momento particolarmente intenso, ha aumentato la pericolosità della situazione. Alcuni poliziotti hanno immediatamente bloccato i veicoli in transito dai caselli, mentre altri si sono precipitati verso la macchina che stava gradualmente accelerando.

L’intervento provvidenziale

Secondo quanto ricostruito, la donna a bordo — visibilmente anziana e con difficoltà motorie, tanto da utilizzare un bastone per la deambulazione — aveva già metà corpo fuori dal veicolo e tentava di lanciarsi per mettersi in salvo.

Un agente è riuscito ad afferrarla, trattenendola per impedirle di cadere rovinosamente sull’asfalto. Nel frattempo, altri colleghi rallentavano la corsa dell’auto, consentendo a un altro poliziotto di salire a bordo e inserire il freno, ponendo fine alla corsa incontrollata.

La donna, in evidente stato di shock, è stata subito tranquillizzata e soccorsa. Le sono state medicate alcune lievi escoriazioni, riportate nel tentativo disperato di lasciare il mezzo in movimento.

Il ritorno del conducente

Mentre gli agenti completavano le operazioni di messa in sicurezza, un uomo è giunto di corsa a piedi dai caselli.
Ancora trafelato e agitato, ha dichiarato di essere il conducente dell’auto. Aveva abbandonato momentaneamente il mezzo per pagare manualmente il pedaggio, lasciando la moglie sul lato passeggero.

Per una fatale coincidenza, il cambio automatico si sarebbe improvvisamente inserito in modalità Drive. L’auto ha così iniziato ad avanzare senza controllo, complice anche la leggera pendenza del piazzale del casello.

Paura e sollievo

Sia l’uomo che la donna, a causa dell’età e del forte spavento, sono stati sottoposti a un controllo medico sul posto, grazie all’intervento del personale sanitario giunto in ambulanza.
Fortunatamente, nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze, e dopo alcuni minuti di assistenza hanno potuto riprendere il viaggio, non prima di aver ringraziato calorosamente gli agenti per l’intervento tempestivo che ha evitato il peggio.

Le domande aperte

L’episodio ha messo in luce la delicatezza delle operazioni quotidiane ai caselli autostradali e la necessità di mantenere la massima prudenza anche in contesti che possono sembrare di routine.

Come possa il cambio automatico essersi inserito da solo è ora materia di approfondimento tecnico, ma resta il fatto che l’incidente avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se non fosse stato per la prontezza degli agenti della Polizia Stradale, che hanno evitato collisioni con gli altri veicoli e salvato la vita della passeggera.

