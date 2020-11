Nuovi sintomi coronavirus, boom di casi di Erythema Pernio-like: indagano i pediatri

L’Erythema Pernio-like collegato al coronavirus. Negli ultimi venti giorni sono stati segnalati 100 casi alla Federazione Italiana Medici Pediatri che ha riferito nelle scorse ore l’esito dell’indagine clinico-epidemiologica attraverso Mattia Doria, segretario Nazionale alle Attività scientifiche.

Erythema Pernio-like e coronavirus, sintomatologia sovrapponibile a quella dei geloni

“Un’anomala frequenza di una sintomatologia sovrapponibile a quella dei cosiddetti geloni, problema già poco comune in età pediatrica nella stagione invernale, ma residuale in primavera e comunque mai osservato con questa incidenza” – ha sottolineato Doria precisando che si tratta di insolite lesioni eritemato-edematose dei piedi e in misura minore alle mani.

Nuovi casi di coronavirus: ‘Tampone rinofaringeo solo sul 14% dei casi sospetti’

Da qui l’approfondimento per verificare se ci fosse un collegamento con il Covid 19. “Nel periodo 8-27 aprile 2020 sono state raccolte le schede di 100 bambini e adolescenti nei quali si erano registrate lesioni simili a un Eritema Pernio. In appena il 14% è stato possibile effettuare un tampone rinofaringeo per Sars-Cov-2 e di questi solo un bambino è risultato positivo”.

Erythema Pernio-like: i sintomi, casi in Sicilia e in Campania

Su sessantuno pazienti sono stati segnalati sintomi locali (almeno uno tra dolore, bruciore e prurito), mentre in 16 erano presenti anche sintomi extra-cutanei, in particolare febbre e mal di gola”.

Le manifestazione eritemato-edematose sono di colore rosso violaceo con i maschi maggiormente colpiti e con il 40% dei casi registrati in Campania e in Sicilia. Nel dettaglio il tempo medio dall’esordio dei sintomi alla segnalazione è stato di 13,87 giorni.