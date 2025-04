Chi sarà il prossimo Papa? I tarocchi del sensitivo Honigman rivelano i favoriti

Con la morte di Papa Francesco, avvenuta nel giorno di Pasquetta, il mondo si prepara a vivere uno dei momenti più solenni e carichi di aspettative: il Conclave. E mentre cardinali da tutto il mondo si riuniscono in Vaticano, c’è chi ha provato a interrogare il destino… tramite i Tarocchi.

Secondo una lettura commissionata da Oddspedia al sensitivo Inbaal Honigman, alcuni nomi emergono come possibili successori di San Pietro.

Il favorito? Il Cardinale Peter Erdo (primate di Ungheria). La carta della Papessa, simbolo di saggezza e spiritualità, lo indica come il candidato più forte: ogni suo pensiero sarebbe rivolto all’arricchimento spirituale dell’umanità.

Molto quotato anche il Cardinale ghanese Peter Turkson, visto come il “beniamino” del popolo e amato per la sua capacità di ispirare le famiglie.

Meno probabile, invece, l’elezione di figure come il Cardinale Luis Tagle, definito troppo indipendente, o Robert Sarah, descritto come uomo d’azione più che di governo.

Hungary’s Cardinal Peter Erdo who is considered Papabile is the son of a deeply religious Catholic couple who defied Communist repression in Hungary to practice their faith. pic.twitter.com/ePxVBdTHrN