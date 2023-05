Omicidio Alessandro Matteuzzi, l’ex tenta il suicidio in carcere e viene trasferito al Rems di Reggio Emilia

L’ex calciatore Giovanni Padovani ha tentato di togliersi la vita in carcere. Il 28enne è in carcere per l’omicidio dell’ex compagna Alessandra Matteuzzi, colpita ripetutamente con un martello davanti alla sua abitazione in via dell’Arcoveggio, a Bologna, lo scorso agosto.

Giovanni Padovani ha tentato di togliersi la vita ingerendo del detersivo

Dalle perizie era emerso che Padovani era ad alto rischio di gesti autolesionistici. Per tale motivo da settimane si parlava di un trasferimento dal carcere della Dozza, a Bologna, al reparto penitenziario dell’ospedale psichiatrico di Reggio Emilia. Procedura che ha subito un’accelerazione nelle scorse ore quando l’ex calciatore, come riferito da Il Resto del Carlino, ha tentato di togliersi la vita provando a bere del detersivo in cella.

Il tempestivo intervento dei soccorsi e degli agenti della penitenziaria ha impedito a Giovanni Padovani di portare a termine il suo disegno. Subito dopo il 28enne è stato trasferito nella Rems di Reggio Emilia. Da rilevare che l’ex calciatore sarà sottoposto a perizia il prossimo nove giugno.

L’ex di Alessandra Matteuzzi trasferito al reparto penitenziario dell’ospedale psichiatrico di Reggio Emilia

La Corte d’Assise di Bologna ha conferito l’incarico allo psichiatra Giuseppe Sartori e i testisti Pietro Pietrini e Cristina Scarpizza. Nel corso della prima udienza del processo in Corte d’Assise, a Bologna, la difesa di Padovani ha presentato la lista testi nella quale figura anche il nome di Maria De Filippi.

Secondo l’avvocato Gabriele Bordoni l’ex compagno della 56enne Alessandra Matteuzzi aveva contattato la redazione di Uomini e Donne per partecipare al programma il pomeriggio del 23 agosto. Ciò dimostrerebbe che stava facendo programmi per i giorni successivi e che non aveva premeditato il delitto.