Omicidio Cairate: il 26enne Andrea Bossi trovato senza vita

Un omicidio si è consumato sabato 27 gennaio nel Varesotto, dove un 26enne è stato ucciso nella sua abitazione. Andrea Bossi è stato rinvenuto con ferite da arma da taglio in tarda mattinata dai carabinieri di Fagnano Olona, in provincia di Varese.

Andrea Bossi rinvenuto con ferite di arma da taglio a Cairate

I militari hanno raggiunto poco dopo dai colleghi della sezione operativa di Busto e del Nucleo investigativo di Varese, sono intervenuti in via Mascheroni a Cairate, dove in un appartamento al civico 1 era stata segnalata la presenza di una persona deceduta .

Giunti sul posto, i militari hanno effettivamente trovato nell’appartamento il corpo senza vita del giovane proprietario dell’abitazione. Secondo i primi accertamenti, il 26enne sarebbe stato accoltellato. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Busto Arsizio.

Un omicidio avvolto nel mistero, ascoltati i vicini

Al momento nessuna ipotesi è stata esclusa. Sono stati ascoltati i vicini per comprendere se avessero sentito schiamazzi e se avessero notato qualcosa di particolare negli ultimi giorni. Al momento non è chiaro se Andrea Bossi vivesse da solo. Resta da comprendere anche l’ora esatta in cui è avvenuto il delitto nell’appartamento di via Mascheroni a Cairate.