Omicidio Concetta Marruocco, il giallo del braccialetto elettronico: non è scattato l’alert

Non è bastato il braccialetto elettronico a proteggere Concetta Marruocco, 53 anni, raggiunta in casa, a Cerreto d’Esi (Ancona), e uccisa con 15 coltellate da Franco Panariello, 55 anni, la notte del 14 ottobre.

Omicidio Concetta Marruocco, erano stati disposti braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento per Franco Panariello

Dopo 20 anni di maltrattamenti e violenze l’infermiera aveva denunciato l’operaio originario di Torre del Greco per il quale era stato disposto il divieto di avvicinamento a 200 metri e il braccialetto elettronico. Secondo quanto emerso dalle indagini successive all’omicidio dei dispositivo di protezione che avevano la moglie e la figlia se ne è attivato soltanto uno quando Panariello era già in casa.

In ogni caso alle forze dell’ordine non è arrivato l’alert. Saranno effettuati degli accertamenti tecnici per comprendere cosa sia accaduto. Al momento dell’arresto il 55enne aveva il braccialetto alla caviglia e, di conseguenza, bisognerà accertare se ci sia stato un guasto o se in qualche modo l’abbia manomesso.

“Bisogna comprendere il divieto di avvicinamento a 200 metri fosse sufficiente a proteggerla ed a permettere di intervenire in caso di pericolo” – puntualizzano dalla Procura. Concetta Marruocco viveva in una zona isolata di Cerreto d’Esi ed il marito ha sferrato l’attacco mortale alle 3 di notte.

Uno dei dispositivi si è attivato solo quando l’uomo era in casa

“Il sistema del braccialetto che lascia a desiderare. Spesso si rompono o non funzionano. Inoltre può essere una misura non determinante, soprattutto se l’ordine restrittivo è a una distanza limitata” – ha riferito la presidente Pina Tobaldi del centro antiviolenza Artemisia.

I primi atti di violenza, secondo quanto emerge dall’ordinanza che ha disposto il divieto di avvicinamento nei confronti di Franco Panariello, erano iniziati nel 2004 ed a più riprese aveva picchiato la donna davanti alla figlia ed ai parenti. Ad inizio 2023 Concetta aveva deciso di porre fine a quella vita da incubo denunciando l’uomo. Un atto di coraggio che non è bastato ad evitare il tragico epilogo.