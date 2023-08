Omicidio Giovanbattista Cutolo, 16enne confessa: musicista ucciso per il parcheggio, la rabbia della madre

Ha confessato e ammesso le proprie responsabilità il 16enne sospettato di aver ucciso Giovanbattista Cutolo, 24enne incensurato, musicista della Scarlatti Camera Young, morto intorno alle 4:30 del mattino del 31 agosto nei pressi di un pub in Piazza Municipio, a Napoli.

Giovanbattista Cutolo è stato ucciso all’alba da un 16enne per il parcheggio del motorino

Gli agenti della Squadra mobile, diretti da Alfredo Fabbrocini, avevano individuato il 16enne in mattinata. Il giovane è al momento in stato di fermo con l’accusa di omicidio aggravato, porto abusivo di arma da sparo e ricettazione. Dall’analisi delle indagini, gli agenti della polizia hanno individuato il 16enne, con precedenti per tentato omicidio e truffa.

È stato individuato grazie all’ascolto di testimonianze e ai video degli impianti privati ​​di videosorveglianza presenti in zona e rintracciato questa mattina nella zona dei Quartieri spagnoli.

Il 24enne era musicista dell’Orchestra Scarlatti Young

Una lite legata al parcheggio di uno scooter sarebbe alla base dell’omicidio di Giovanbattista Cutolo che al momento della tragedia si trovava con la fidanzata. Il 24enne si era diplomato al conservatorio e si era formato nell’Orchestra Scarlatti Young. Sui social sono tantissimi quello che lo ricordano per la sua sensibilità e la passione che infondeva nella musica.

“Uccidendo Giò Giò abbiamo squarciato le sette opere di Misericordia. Questa notte mi addormenterò senza mio figlio e questa cosa per me madre che ha fatto di tutto per dargli bellezza è inaccettabile. La Napoli di Giovanbattista è diversa da quella di questi balordi” – ha detto la madre a Rai 1.