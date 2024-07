Omicidio Manuela Petrangeli, l’ex di Gianluca Molinaro: ‘L’ho convinto a costituirsi, potevo esserci io’

“Non so come ho fatto a convincerlo, sono rimasta al telefono con lui per 40 minuti fino a quando non mi ha passato un carabiniere”. A raccontarlo è Debora Notari, la prima compagna di Gianluca Molinaro, l’uomo che giovedì 4 luglio ha ucciso Manuela Petrangeli a Roma, la sua ex a colpi di fucile. Dopo l’omicidio l’uomo ha chiamato alla donna, madre della sua prima figlia e che in passato lo aveva anche denunciato.

Omicidio Gianluca Molinaro, Debora Notari: ‘Sono riuscita a convincerlo a costituirsi, voleva togliersi la vita’

“Non lo sentivo da anni” – dice la donna spiegando di averlo “denunciato per maltrattamenti” quando la loro figlia era ancora piccola. “Gianluca era stato anche in carcere per un paio di mesi – continua – poi aveva intrapreso un percorso di recupero ma non avevamo più rapporti”. Quando ha risposto oggi pomeriggio l’uomo pronunciava parole confuse. “Mi ha detto che aveva sparato a Manuela – prosegue – che si voleva uccidere e poi che girava in auto con il fucile. Ho avuto paura”. A quel punto lo ha convinto ad andare dai carabinieri della caserma di Casalotti. “Potevo esserci io al posto di quella donna” afferma.

Manuela Petrangeli

‘L’avevo denunciato per maltrattamenti, era stato anche in carcere’

Gianluca Molinaro, che lavora come operatore sociosanitario in un altro centro di riabilitazione, è stato sottoposto a fermo. Gli investigatori ascolteranno nelle prossime ore parenti, amici e conoscenti per far luce sull’accaduto. Dai primi accertamenti, sembra ci fossero dei dissidi ma non risultano denunce presentate da Manuela in passato nei confronti del suo ex. Una decisione forse presa per tutelare il loro figlio. La coppia, che si era separata tre anni fa, aveva infatti un bimbo di 9 anni. E proprio al bambino Manuela Petrangeli avrebbe fatto l’ultima telefonata prima di morire, rassicurandolo: “Amore, sto arrivando da te”.