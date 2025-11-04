Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Non l’aveva mai visto prima: Marco Veronese ucciso dal fidanzato dell’ex nella guerra sull’affido dei figli

DiRedazione

Pubblicato: 4 Nov, 2025 - ore: 21:24 #Collegno, #omicidio Marco Veronese
Michele Nicastri e Marco VeroneseMichele Nicastri e Marco Veronese

L’ingegnere Michele Nicastri ha confessato l’omicidio di Collegno

Collegno, provincia di Torino. È la notte tra il 22 e il 23 ottobre quando un silenzio quasi irreale viene squarciato da grida disperate: quelle di Marco Veronese, 39 anni, imprenditore, padre di tre figli. Sono le 1:30 quando viene aggredito all’angolo tra via Sabotino e corso Francia, a pochi metri dalla casa in cui era tornato a vivere dopo la separazione.

Un uomo incappucciato lo insegue, lo raggiunge, lo colpisce almeno dieci volte. Una vicina osserva tutto dal balcone. Racconterà ai carabinieri: “Non ha detto una parola. Era freddo, glaciale. Colpiva e basta”.
Quando i soccorritori arrivano, Marco è già a terra. Non respira più.

Il volto dell’assassino: un ingegnere, una bici, una rabbia che bruciava da mesi

Due settimane di indagini, centinaia di telecamere analizzate, tabulati telefonici, pedinamenti silenziosi. Alla fine il cerchio si chiude: ha un volto l’uomo col cappuccio. Si chiama Michele Nicastri, 49 anni, ingegnere informatico, residente nel quartiere torinese di Parella.

Nicastri è il compagno dell’ex moglie di Veronese. Non aveva mai incontrato Marco prima di quella notte. Eppure — come ha ammesso lui stesso davanti al pm — lo ha ucciso. La ragione emerge con violenza: tensioni legate all’affidamento dei tre figli, incomprensioni familiari, rabbia che si accumula e diventa una trappola.

Lo descrivono come un uomo riservato, educato, amante del triathlon, sempre in sella alla sua bicicletta. Nessuno, nel suo palazzo di strada del Lionetto, avrebbe immaginato che quell’uomo tranquillo sarebbe finito in caserma con un’accusa di omicidio volontario.

“Non volevo ucciderlo, solo parlare”. La confessione davanti agli inquirenti

Nicastri crolla durante l’interrogatorio davanti alla sostituta procuratrice Maria Cristina Ria. Non nega più nulla.
Ammette di essere lui l’uomo incappucciato. Sostiene di non aver pianificato l’omicidio, di voler “solo chiarire la situazione dei bambini”, ma poi la discussione sarebbe degenerata.

Le prove raccolte lo inchiodano: le celle telefoniche lo collocano sul luogo del delitto; le telecamere lo riprendono mentre si avvicina a corso Francia; nella sua abitazione i carabinieri trovano abiti compatibili con quelli descritti dai testimoni. La giacca usata durante l’aggressione viene ritrovata nei pressi dell’Esselunga di viale Famagosta.

L’arma — un coltello da cucina — non è ancora stata rinvenuta. Avrebbe fatto in tempo a disfarsene pochi minuti dopo l’assassinio.

Chi era Marco Veronese: un padre, un imprenditore, una vita interrotta

Marco Veronese gestiva la M&M Service, azienda specializzata in videosorveglianza e antifurti. Ironia tragica del destino: proprio i sistemi installati dalla sua ditta hanno aiutato a ricostruire i movimenti del killer.

Stava cercando di ricucire il rapporto con i figli, chiedendo di poterli vedere di più. Era tornato a vivere vicino ai genitori, in quella stessa zona dove, poche settimane dopo, avrebbe trovato la morte.

Chi lo conosce lo ricorda come un uomo determinato, che non si arrendeva facilmente. Aveva iniziato a rialzarsi dopo la separazione. Stava ripartendo. Ma una notte, in meno di un minuto, qualcuno ha deciso che non avrebbe più avuto futuro.

Una città sconvolta e un’indagine che ora cerca risposte definitive

Torino, Collegno, Parella: tre quartieri, un’unica ferita. La città si interroga, si stringe intorno alla famiglia Veronese, mentre la Procura continua a lavorare per ricostruire ogni dettaglio.

Nicastri è in carcere. Assistito dall’avvocata Chiara Gatto, attende l’udienza di convalida. Non mostra resistenza. Non chiede giustificazioni. Ha confessato.

Restano il silenzio, il sangue sull’asfalto e tre bambini che, da quella notte, non hanno più un padre.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

Giorgio Forattini ci lascia a 94 anni, la sua matita faceva tremare l’Italia: le vignette che hanno fatto la storia

Nov 4, 2025 Redazione
Attualità

Aggressione Milano, Lanni: ‘Volevo colpire il simbolo del potere’, perché è stato allontanato dalla comunità

Nov 4, 2025 Redazione
Attualità

Cinque italiani travolti dalle valanghe in Nepal: chi sono le vittime, il video prima della tragedia

Nov 4, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Non l’aveva mai visto prima: Marco Veronese ucciso dal fidanzato dell’ex nella guerra sull’affido dei figli

Attualità

Giorgio Forattini ci lascia a 94 anni, la sua matita faceva tremare l’Italia: le vignette che hanno fatto la storia

Gossip e TV

Irene Pivetti a Belve: lacrime, rabbia e accuse nel duello infuocato con Francesca Fagnani

Attualità

Aggressione Milano, Lanni: ‘Volevo colpire il simbolo del potere’, perché è stato allontanato dalla comunità

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.