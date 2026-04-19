Gabriele Vaccaro

Omicidio Pavia oggi: accoltellato nel parcheggio, muore a 25 anni

Una notte che si trasforma in tragedia, un’aggressione improvvisa e un destino che cambia in pochi minuti. Gabriele Vaccaro, 25 anni, è morto dopo essere stato colpito al collo con un’arma bianca, probabilmente un coltello, nel parcheggio dell’area Cattaneo, a pochi passi dal centro storico di Pavia.

Erano circa le 3:30 del 19 aprile quando il giovane, insieme a due amici, stava tornando a recuperare l’auto dopo una serata trascorsa in un locale. È in quel momento che avviene l’incontro con un altro gruppo, forse composto da tre o quattro persone. Parte una discussione, poi la violenza. Un fendente al collo, improvviso, devastante.

“Pensavano non fosse grave”: il ritardo nei soccorsi e la corsa disperata

Dopo il colpo, la situazione viene inizialmente sottovalutata. Gli amici accompagnano Gabriele a casa, convinti che la ferita possa essere gestita. Ma la realtà è ben diversa.

Il dramma in pochi minuti

Le condizioni del giovane precipitano rapidamente. Solo a quel punto viene chiamato il 118. I sanitari intervengono e lo trasportano d’urgenza al Policlinico San Matteo.

I medici tentano un intervento disperato, ma la ferita alla gola è troppo grave. Gabriele Vaccaro muore poco dopo in sala operatoria.

Indagini in corso: si cerca il gruppo aggressore

La polizia ha immediatamente avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica e individuare i responsabili.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze dei presenti. Al momento resta da chiarire il movente: si ipotizza una lite per futili motivi degenerata in violenza estrema.

Un altro giovane, amico della vittima, è rimasto ferito all’addome in modo lieve ed è stato ricoverato.

“Una violenza che non ha giustificazione”: Favara sotto shock

La notizia ha colpito profondamente Favara, città d’origine della vittima. Il sindaco Antonio Palumbo ha affidato ai social parole cariche di dolore.

La dichiarazione del sindaco

“Ci sono momenti in cui il ruolo istituzionale deve cedere il passo alla nuda umanità. La tragedia ci lascia svuotati, impotenti davanti a una violenza che non trova alcuna giustificazione”.

Parole che raccontano lo smarrimento di un’intera comunità. Il primo cittadino ha annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

“Non è solo una vita spezzata”: il dolore della comunità

Favara si è svegliata sotto shock. Il Consiglio comunale parla di una città attonita, avvolta nel silenzio.

Gabriele Vaccaro era un giovane operaio, trasferitosi da anni a Pavia per lavorare. Una vita costruita lontano da casa, interrotta brutalmente.

La comunità sottolinea come non si tratti solo di una morte, ma della perdita di un futuro, di un ragazzo strappato alla sua quotidianità e ai suoi affetti.

“Ciao Gabri, non sarai mai dimenticato”: il ricordo della Favara Academy

Il mondo dello sport si stringe attorno alla famiglia. La Favara Academy Calcio, dove il giovane aveva militato, lo ricorda con parole toccanti.

Il messaggio della società

“Gabriele era un ragazzo unico, per educazione e per le sue qualità umane. Il suo sorriso resterà nei nostri cuori”.

Un messaggio che restituisce il volto umano della vittima, oltre la cronaca. Il CastrumFavara l’ha ricordato sul profilo Facebook, mentre lo stadio gli ha riservato un lungo applauso prima del calcio d’inizio della partita giocata nel pomeriggio. “Il tuo sorriso vivrà in eterno” – lo striscione esposto dai tifosi della curva prima del match del campionato di serie D con il Gela, conclusosi 3 a 1 per i gialloblù. Vaccaro aveva indossato la maglia del Favara e di certo avrebbe gioito per la preziosa vittoria in chiave salvezza.

Sviluppi: caccia agli autori e ricostruzione della lite

Le indagini proseguono senza sosta. Gli inquirenti stanno cercando di identificare il gruppo coinvolto nell’aggressione e chiarire ogni passaggio della notte.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma alcuni elementi sono già chiari: una lite improvvisa, più persone coinvolte, un’arma bianca utilizzata con violenza estrema.

L’obiettivo è dare un nome ai responsabili e comprendere se dietro ci sia stato un motivo specifico o un’escalation improvvisa.