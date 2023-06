Michelle Causo, dai video del 17enne arrestato con spinelli e griffe al primo brano da trapper: ‘Faceva danni’

“Lui tutti lo conoscevano, già ce l’avevano un po’ di persone con lui, faceva i danni”. Così a Ore 14 un giovane vicino che conosceva il 17enne accusato dell’omicidio di Michelle Maria Causo nel quartiere Primavalle, a Roma.

Il corpo della ragazza è stato rinvenuto in un carrello della spesa vicino a un cassonetto mercoledì 28 giugno. Sognava di affermarsi come trapper ed aveva da poco pubblicato il primo brano su Spotify. Nei video condivisi sui social indossa vestiti griffati, fuma marijuana e condivide coltelli tra le emoticon.

Chi è il 17enne accusato dell’omicidio di Michelle Maria Causo, aveva pubblicato il primo brano su Spotify

Si mostrava con spinelli e alcol su note trap, tra immagini in spiaggia e altre in città. Si raccontava sui social ed era seguito da oltre 13mila follower su Instagram.

Nelle ultime ore una valanga di commenti, con insulti e minacce si è riversata sui profili del giovane, con frasi come “non meriti di vivere”, “schifoso, m ‘hai portato via la migliore amica” e “sei un animale”, “spera di rimanere in galera a vita, se esci sei morto”. Minacce anche da alcuni giovani abitanti del quartiere della famiglia del 17enne: “A quello gli facciamo la festa” – dice un gruppo di ragazzi davanti al portone del giovane accusato dell’omicidio di Michelle Maria Causo.

Il linguaggio da bad boy e oltre 13mila follower su Instagram, il 2 maggio scrive: ‘Vengo a prenderti l’anima’

In un video il 17enne trapper scriveva ‘Ti ho dato un amore che nessun altro ti poteva dare ma non lo capisci e tutto quello che stai facendo, dopo tutto questo lo capirai solo un giorno, un giorno in cui ti renderai conto di quanto faccia schifo il mondo lì fuori”.

E ancora: “quando per te io dovevo morire, dopo le tue parole che mi pugnalavano il cuore, io ci stavo per te”. Sui social pubblicava post da ‘bad boy’. Citando un altro rapper, Kid Yugi, il 2 maggio scrive “Vengo a prenderti l’anima” con l’emoticon di un coltello.