Omicidio Rosa Gigante, occupa la casa di Stefania Russolillo: ‘Ne avevo bisogno per mio figlio’

Sono stati apposti i sigilli alla casa di Stefania Russolillo, la 47enne accusata di aver ucciso la 72enne Rosa Gigante nella sua abitazione di Pianura, in provincia di Napoli. La vittima era la madre di Donato De Caprio, salumiere diventato star di TikTok con lo slogan “con mollica o senza?”

La misura è stata adottata dopo che la casa era stata occupata per tre giorni da una ragazza che aveva cambiato anche la serratura. Accompagnata dalla madre e dal legale, la donna ha consegnato le chiavi agli agenti della sezione omicidi. “Mi sono tolta un peso, ho consegnato le chiavi per porre fine a questa storia” – ha spiegato a La vita in diretta.

La donna si è scusata ed ha riferito di aver occupato l’abitazione di Stefania Russolillo perché era rimasta per strada e soprattutto per dare un tetto al figlio di due anni. “Ho commesso una leggerezza e sono contenta che questa storia finisce qui. Non ho pensato che potessi inquinare le prove dell’omicidio. Avevo bisogno della casa e non pensavo che l’abitazione centrava con quanto accaduto. Se ci fossero stati i sigilli non mi sarei mai permesso di occuparla”.

Il legale della donna ha chiarito che dal giorno dell’omicidio di Rosa Gigante non erano mai stati apposti i sigilli. “La mia assistita non ha mai violato questi sigilli. Evidentemente non era stata codificata come scena del crimine” – ha precisato quando le è stato chiesto di un eventuale inquinamento delle prove per l’occupazione abusiva della casa.