Omicidio Rossella Nappini: fermato ex, la sorella: ‘Questa volta no sono riuscita a salvarti’

‘Purtroppo questa volta non sono riuscita a salvarti. Una cosa è certa, starai vicino a papà come volevi. Rip sorellina mia” – così sul profilo Facebook Monica Nappini, sorella di Rossella, la 52enne uccisa con 20 coltellate a Roma.

Omicidio per il quale è stato fermato l’ex compagno dalla Squadra Mobile, un 45enne marocchino, nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 settembre. L’arma con la quale è stata brutalmente uccisa Rossella Nappini non è stata ancora ritrovata. L”infermiera è stata colpita con una serie di coltellate all’addome nell’androne del palazzo di via Allievo (in zona Trionfale) dove viveva con l’anziana madre.

Roma, l’infermiera Rossella Nappini accoltellata e uccisa: le liti con l’ex compagno, lascia due figli

Da una prima ricostruzione la donna era vittima di stalking da parte dell’ex compagno ma pare non avesse sporto denuncia. “Mio figlio l’ha sentita poche ore prima del delitto. Non era tranquilla” – ha riferito la zia. Gli inquirenti hanno ascoltato i familiari della 52enne e l’ex marito, padre dei due figli, dal quale si era separata nel 2021. Nelle prossime ore verrà nominato il medico legale che dovrà effettuare l’autopsia sul corpo della vittima.

L’infermiera avrebbe subito episodi di stalking, la zia: ‘Era preoccupata’

“È stata uccisa una donna, ancora una volta. Questa donna era una nostra infermiera, lavorava all’ospedale San Filippo Neri. Era parte integrante della nostra comunità ed è doveroso che tutta la Asl Roma 1 si unisca simbolicamente nel cordoglio – insieme al commissario Quintavalle e alla Direzione Aziendale – e nell’espressione di ferma condanna della violenza, in ogni sua forma”. E’ quanto scrive sul profilo Facebook l’ospedale dove lavorava Rossella Nappini.